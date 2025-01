Home

Sport

Basket

Libertas Livorno-Orzinuovi: sfida tra voglia di conferme e desiderio di riscatto

Basket

28 Gennaio 2025

Libertas Livorno-Orzinuovi: sfida tra voglia di conferme e desiderio di riscatto

Livorno 28 gennaio 2025 Libertas Livorno-Orzinuovi: sfida tra voglia di conferme e desiderio di riscatto

Si prospetta una sfida carica di emozioni quella tra Libertas Livorno e Orzinuovi, in programma mercoledì 29 gennaio alle 20:45 al PalaMacchia. Le due squadre si incontrano nuovamente dopo il match di andata, terminato 87-68 a favore dei lombardi. Entrambe le formazioni arrivano con obiettivi chiari: Livorno cerca conferme dopo l’importante vittoria contro Forlì, mentre Orzinuovi vuole interrompere una pesante striscia negativa di sei sconfitte consecutive.

Andreazza: “Affrontare Orzinuovi sarà complicato”

L’allenatore della Libertas, Marco Andreazza, analizza con prudenza la partita: “Orzinuovi proviene da una crisi di risultati importante, ma ha avuto tantissimi problemi. È notizia di queste ore il ritorno in panchina di Franco Ciani, e non sappiamo con quale roster si presenteranno, dato che ci sono diversi acciacchi e infortuni. Sarà una partita con molte incognite, giocata poche ore dopo il turno di domenica. Dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra costruita per altri obiettivi e che potrebbe ritrovare esperienza e compattezza con il ritorno di Ciani.”

Andreazza sottolinea l’importanza di mantenere la stessa mentalità mostrata contro Forlì: “Se giochiamo con la qualità e la lucidità offensiva che abbiamo avuto domenica, avremo qualche possibilità in più di portarla a casa.”

Tozzi: “Conquistare un’altra vittoria per i nostri tifosi”

Luca Tozzi, giocatore amaranto, punta sull’entusiasmo del pubblico livornese: “L’obiettivo è confermare la buona prestazione contro Forlì e ottenere un’altra vittoria sotto gli occhi del nostro meraviglioso pubblico, che ci sostiene sempre. Un nuovo successo migliorerebbe l’umore e ci permetterebbe di affrontare la trasferta di Verona con maggiore fiducia.”

Orzinuovi: ritorno di coach Ciani e voglia di riscatto

La formazione lombarda si presenta a Livorno con il ritorno in panchina di Franco Ciani, a cui è stata nuovamente affidata la guida tecnica. L’assistente allenatore Matteo Mattioli riconosce le difficoltà del match: “Sarà una partita tosta su un campo caldo, contro una squadra organizzata e reduce da una vittoria importante. Dovremo essere bravi a limitare i loro principali interpreti offensivi.”

Anche il giocatore Andrea Loro sottolinea la necessità di cambiare marcia: “Siamo in una striscia negativa, ma con il ritorno di coach Ciani dobbiamo cancellare il passato e ripartire con grinta.”

Note tecniche e media

Livorno dovrà fare a meno di Francesco Fratto, fermo per una distorsione alla caviglia rimediata contro Vigevano. La partita sarà visibile in streaming su LNP Pass e con aggiornamenti sui canali social della Libertas.