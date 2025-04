Home

Libertas Livorno pronta alla sfida con la Fortitudo Bologna: “Un test per arrivare carichi ai playout”

Basket

27 Aprile 2025

Livorno 27 aprile 2025 Libertas Livorno pronta alla sfida con la Fortitudo Bologna: "Un test per arrivare carichi ai playout"

La BI.EMME Service Libertas Livorno si prepara a chiudere la stagione regolare affrontando oggi, domenica 27 aprile, la Flats Service Fortitudo Bologna. Appuntamento alle 18:30 al Modigliani Forum di Livorno, con la direzione di gara affidata agli arbitri Foti, Nuara e Pecorella. La partita sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su LNP Pass.

Dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana sul campo dell’Urania Milano, la squadra di coach Gennaro Di Carlo ha conquistato matematicamente il vantaggio del fattore campo ai playout. “Adesso rimane da conoscere il nostro avversario — spiega l’allenatore — ma sarà indipendente dal risultato di oggi. Consideriamo quindi questa partita come un’opportunità per testare i nostri progressi contro una squadra blasonata come Bologna. Sarà un’occasione preziosa per confrontarci con giocatori di livello, come Gabriel e Freeman”.

Motivato anche Dorin Buca, che sottolinea l’importanza di affrontare l’incontro con il massimo impegno: “La Fortitudo è una squadra tosta e di grande richiamo, ma noi siamo pronti. Vogliamo dare tutto in campo per conquistare altri due punti, consolidare la nostra posizione e migliorare l’umore di tutti, compresi i nostri tifosi. Giocare al Modigliani Forum davanti a un bel pubblico sarà uno stimolo in più”.

La Libertas si presenta al completo, mentre la gara avrà anche il sapore della nostalgia per Nazzareno Italiano e Adrian Banks, entrambi ex Fortitudo. A rendere ancora più speciale la sfida, il ricordo di uno storico precedente: proprio al Modigliani Forum, inaugurato il 14 marzo 2004, Livorno sconfisse Bologna per 91-72 in Serie A. Quel giorno, l’attuale capitano Tommaso Fantoni, allora 19enne, mise a segno i suoi primi 3 punti nel nuovo palasport.

Aggiornamenti live saranno disponibili anche sui canali social della Libertas: Facebook, Instagram e TikTok.

