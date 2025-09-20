Home

20 Settembre 2025

Libertas Livorno pronta all’esordio in Legadue contro la Sella Cento

Livorno 20 settembre 2025 Libertas Livorno pronta all’esordio in Legadue contro la Sella Cento

Domenica 21 settembre alle ore 18, al PalaLeonessa A2A di Brescia, la Libertas Livorno 1947 debutta nel nuovo campionato di Legadue affrontando la Sella Cento. Una sfida che, sebbene formalmente “casalinga”, verrà disputata lontano dal PalaMacchia a causa della squalifica del campo.

La squadra di Andrea Diana arriva all’appuntamento dopo una preseason intensa e positiva, con la consapevolezza di doversi misurare in uno dei tornei più difficili e competitivi degli ultimi anni. “Abbiamo terminato la preparazione facendo tutto ciò che serviva per presentarci pronti – spiega coach Diana –. Cento ha mantenuto il nucleo principale della scorsa stagione con i playmaker, gli americani e l’allenatore. È una squadra solida, capace di andare spesso oltre i 90 punti in attacco grazie a una grande condivisione della palla. Davis sarà l’uomo da tenere maggiormente sotto controllo, ma nessuno dovrà essere sottovalutato. Anche noi dovremo confermare la fluidità offensiva del precampionato, unita a tanta energia difensiva. Giochiamo lontano da Livorno, ma siamo certi che i nostri tifosi ci sosterranno come sempre e ci daranno la carica per partire con una vittoria”.

A sottolineare l’entusiasmo che si respira nello spogliatoio è anche il veterano Tommaso Fantoni: “Siamo tutti molto eccitati per questo inizio. La squadra è stata rinnovata in gran parte, mentre Cento ha confermato giocatori importanti come Devoe e Davis. Giocheremo in campo neutro, ma sappiamo che i nostri tifosi ci seguiranno numerosi e vogliamo regalare loro la soddisfazione del primo successo. Non vediamo l’ora di cominciare e di fare bella figura. Certo, dispiace non poter giocare a Livorno, ma queste sono le circostanze e siamo pronti a dare tutto”.

La Libertas si presenta al completo per il match, con la voglia di iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso in un campionato che si preannuncia combattuto e di altissimo livello.

