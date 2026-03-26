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Libertas Livorno, Tozzi si ferma ancora: monitoraggio quotidiano verso Cividale

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26 Marzo 2026

Libertas Livorno, Tozzi si ferma ancora: monitoraggio quotidiano verso Cividale

Livorno 26 marzo 2026 Libertas Livorno, Tozzi si ferma ancora: monitoraggio quotidiano verso Cividale

Nuovo stop in casa Libertas Livorno 1947, dove cresce l’attenzione attorno alle condizioni fisiche di Luca Tozzi. L’ala amaranto ha infatti accusato una riacutizzazione del problema muscolare all’inserzione dell’adduttore della coscia destra, un fastidio già emerso nella trasferta di Verona della scorsa settimana.

Per evitare rischi e possibili peggioramenti, lo staff medico ha scelto la via della prudenza: Tozzi non è sceso in campo nel secondo tempo dell’ultima gara contro Pistoia Basket 2000, preservando così le sue condizioni in vista dei prossimi impegni.

La situazione resta sotto stretto controllo. Il giocatore verrà monitorato giorno per giorno e solo a ridosso della prossima sfida contro Pallacanestro Cividale verrà presa una decisione definitiva sul suo eventuale impiego.

Uno stop che invita alla cautela, in un momento delicato della stagione, in cui ogni scelta dovrà essere calibrata per evitare ricadute e garantire il pieno recupero dell’atleta.