Libertas Multata dopo Omegna, Marchini "graziato"

25 Marzo 2022

Libertas Multata dopo Omegna, Marchini “graziato”

Livorno 25 marzo 2022

Libertas, buone e brutte notizie dopo la partita con Omegna

Dal bollettino emanato dalla Fip, si legge che che è stata inflitta una “ammenda di euro 750 alla Libertas per minacce ed offese collettive e frequenti da parte dei sostenitori al seguito della squadra ospite agli arbitri, per offese, a tesserati ben individuati della squadra avversaria anche ispirate a discriminazione razziale (atleti Bushati e Santucci), nonchè per lancio, da parte dei sostenitori al seguito della squadra ospite, di oggetti non contundenti in campo (bottigliette vuote, tappi e palle di carta) che hanno costretto a sospendere temporaneamente la gara affinchè fossero rimossi dal terreno di gioco”

La buona notizia per la Libertas: Davide Marchini, espulso ad Omegna sabato sera, non è stato squalificato dal giudice sportivo, sabato 26 marzo sarà regolarmente in campo

