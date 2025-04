Home

6 Aprile 2025

Libertas-Nardò, prima gioia da presidente per Benvenuti

Livorno 6 aprile 2025 Libertas-Nardò, prima gioia da presidente per Benvenuti

Sotto gli occhi commossi del neopresidente Marco Benvenuti e del suo illustre ospite Alessandro Fantozzi, la Libertas Livorno 1947 – priva di capitan Fantoni, infortunato – ottiene una vittoria fondamentale sulla strada che deve condurre al miglior piazzamento nella griglia playout. Gli Amaranto, infatti hanno sconfitto nettamente la diretta concorrente Nardò e hanno contestualmente ribaltato la differenza canestri dopo il -11 della partita di andata. Adesso la truppa di Coach Di Carlo, si giocherà tutto nella trasferta di sabato sul campo della Juvi Cremona.

La partita contro HDL Nardò è stata per almeno 30’ un monologo amaranto. Le triple di Banks, Allinei e Filloy hanno spianato la strada ai padroni di casa nel primo quarto (30-20). Vantaggio quasi raddoppiato all’intervallo lungo (51-32) prima del pericoloso ritorno ospite (65-56 al 29’). La Libertas però nell’ultima frazione ha rimesso le cose a posto. Il vantaggio è aumentato fino al + 15 finale (92-77). Positivo il debutto del nuovo acquisto Pollone, bravo a calarsi subito nel contesto tattico amaranto. Per il ragazzo ex Rieti due punti e soprattutto tanta abnegazione difensiva.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – HDL Nardò Basket 92-77 (30-20, 21-12, 16-25, 25-20)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 25 (4/9, 5/6), Gregorio Allinei 17 (2/5, 4/7), Luca Tozzi 12 (3/6, 2/3), Dorin Buca 9 (4/6, 0/0), Francesco Fratto 8 (4/6, 0/0), Nazzareno Italiano 7 (1/3, 1/3), Ariel Filloy 6 (0/3, 2/4), Quinton Hooker 4 (2/6, 0/2), Matteo Pollone 2 (1/2, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (0/0, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 41 11 + 30 ( Dorin Buca 12) – Assist: 16 ( Quinton Hooker 5)

HDL Nardò Basket: Russ Smith 24 (6/10, 2/6), Ruben Zugno 17 (4/7, 3/8), Aristide Mouaha 13 (2/5, 3/6), Antonio Iannuzzi 12 (5/9, 0/0), Wayne Stewart jr 8 (2/5, 0/1), Giordano Pagani 2 (1/1, 0/0), Lazar Nikolic 1 (0/0, 0/1), Marco Giuri 0 (0/2, 0/3), Lorenzo Donadio 0 (0/0, 0/0), Michele Ebeling 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 37 7 + 30 ( Wayne Stewart jr 11) – Assist: 9 ( Ruben Zugno 3)