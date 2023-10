Home

Libertas nel tunnel: terza sconfitta consecutiva, seconda in casa

23 Ottobre 2023

Libertas nel tunnel: terza sconfitta consecutiva, seconda in casa

La Akern Libertas è nel tunnel: terza sconfitta consecutiva, seconda in casa senza mai essere stata avanti neanche 2-0 e con Crema match fotocopia di quello con Desio di 10 giorni fa.

Pronti via e Crema (squadra dalla cifra tecnica normale) scappa via e sarà lepre per tutta la partita anche con vantaggi importanti e in doppia cifra (il massimo sul 49-65).

Troppo brutti per essere veri gli amaranto che nel primo quarto hanno concesso l’80% dal campo (!) e 30 punti agli avversari che sono andati all’intervallo lungo sul +11 (36-47).

Il sussulto è arrivato – tardivo – nell’ultima frazione. Le ripetute triple della disperazione segnate da Lucarelli hanno riaperto la partita (80-82 al 39’), ma sul fallo sistematico Oboe non ha tremato ai liberi e ha chiuso la partita che Crema ha vinto con merito .

La prestazione opaca della Libertas fa passare in second’ordine anche un arbitraggio imbarazzante che ha fischiato pressoché a senso unico (35 falli per la LL, 20 a Crema, 15 a 38 il numero dei tiri liberi tentati) e che durante la disperata rimonta dei padroni di casa, l’ha rallentata con due falli antisportivi.

Chiamare in causa l’arbitraggio, però, è da perdenti. La Libertas deve solo recitare il mea culpa e riflettere a fondo sulle cause che l’hanno fatta precipitare nel gorgo della paura. Inizia quindi con un ko l’avventura del title sponsor Akern sulla maglia della LL.

Libertas Livorno – Logiman Pall. Crema 81-87 (20-30, 16-17, 17-18, 28-22)

Libertas Livorno: Luca Tozzi 20 (5/8, 1/4), Jacopo Lucarelli 17 (3/5, 3/7), Francesco Fratto 11 (5/9, 0/1), Andrea Saccaggi 10 (2/4, 2/3), Tommaso Fantoni 9 (4/6, 0/0), Leon Williams 6 (3/3, 0/2), Andrea Bargnesi 5 (0/1, 1/2), Gregorio Allinei 3 (0/1, 1/1), Antonello Ricci 0 (0/2, 0/1), Dorin Buca 0 (0/1, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Samuele Balestri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 33 8 + 25 ( Jacopo Lucarelli 12) – Assist: 8 ( Francesco Fratto , Andrea Bargnesi 2)

Logiman Pall. Crema: Kiryl Tsetserukou 20 (6/8, 1/2), Arsenije Stepanovic 16 (3/6, 2/3), Lorenzo Ziviani 13 (1/4, 1/3), Francesco Oboe 12 (1/2, 2/4), Matteo Graziani 10 (1/5, 1/1), Riccardo Carta 7 (1/1, 1/1), Nicolo Ianuale 5 (1/2, 1/3), Matteo Nicoli 4 (1/2, 0/1), Andrea Ballati 0 (0/0, 0/1), Nicola Facchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 30 / 38 – Rimbalzi: 27 4 + 23 ( Arsenije Stepanovic , Francesco Oboe 7) – Assist: 11 ( Francesco Oboe 6)