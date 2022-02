Home

Sport

Basket

Libertas: nella sfida playoff di Firenze torna Toniato

Basket

19 Febbraio 2022

Libertas: nella sfida playoff di Firenze torna Toniato

Livorno 19 febbraio 2022

La sua ultima presenza con la maglia della Libertas risale a 73 giorni da: 8 dicembre, Empoli-Libertas 60-67.

Da allora Luca Toniato non ha più visto campo per i problemi al coccige e alla schiena che lo hanno tormentato nella parte centrale della stagione.

Adesso il giocatore di Cittadella sta bene e rappresenta un’arma in più con la quale la squadra di Andreazza andrà a caccia dell’impresa domani sera al PalaCorverciano di Firenze (palla a due alle 18,30, arbitri Guarino e Palazzo di Campobasso).

Il derby si annuncia complicato perché la All Food Enic viaggia con due punti in più della Libertas, ma anche con due partite in meno.

Il roster a disposizione di Venucci è di valore assoluto: basti pensare a Riccardo Castelli, grande ex di giornata, al play Marotta e alle bocche da fuoco Passoni-Poltroneri.

La Libertas sarà seguita da numerosi tifosi che intendono stare vicini al gruppo in questa delicata fase della stagione che vede gli amaranto reduci da tre sconfitte consecutive.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin