Home

Sport

Basket

Libertas non fidarti di Casale, trasferta insidiosa

Basket

17 Marzo 2023

Libertas non fidarti di Casale, trasferta insidiosa

Livorno 17 marzo 2023 – Libertas non fidarti di Casale, trasferta insidiosa

Archiviata la sosta osservata in ossequio della Final Four di Coppa Italia, torna il campionato e la Libertas riprende il cammino in trasferta, proprio come aveva chiuso prima dello stop.

Dopo Legnano, ecco il viaggio a Casale Monferrato in casa di una squadra pericolante, ma assolutamente in salute.

I Rossoblù piemontesi, infatti, sono risucchiati in zona retrocessione dalle vittorie in serie di Borgomanero, ma; fino a un mese fa si trovavano in una situazione di classifica del tutto tranquilla, frutto di una stagione in linea con le attese.

Questo significa che oltre alla bontà del loro organico (Saladini, De Ros, Riva, Staffieri giusto per fare qualche nome), i Piemontesi avranno dalla loro anche le feroci motivazioni di chi vuol tirarsi fuori dalle sabbie mobili in cui sono piombati quasi all’improvviso.

La Libertas dal canto suo intende proseguire la striscia di vittorie iniziata il 22 gennaio con Borgomanero.

Servirà una partita di grande attenzione applicazione per tutti i 40’ nella consapevolezza che mettere in ritmo Casale sarebbe molto rischioso.

E di rischi, in queste partite che precedono la fase cruciale e più difficile del calendario amaranto, è opportuno prenderne il meno possibile.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin