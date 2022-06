Home

Sport

Basket

Libertas: Paolo Capitani lascia la direzione sportiva

Basket

13 Giugno 2022

Libertas: Paolo Capitani lascia la direzione sportiva

RISOLUZIONE CONSENSUALE CON IL DIRETTORE SPORTIVO PAOLO CAPITANI

Livorno 13 giugno 2022

La Libertas Livorno 1947 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Paolo Capitani.

Tutto il Club desidera ringraziare con affetto Paolo per il grande lavoro svolto nella stagione 2021/22.

Queste le dichiarazioni di Capitani: “Un anno fa ho accettato la proposta della Libertas, per me indossare la maglia amaranto è stato un grande onore ed orgoglio.

Oggi però la mia strada professionale prosegue verso un’altra direzione. Lascio Livorno perché per me si è aperta una nuova opportunità professionale. La vita di uno sportivo professionista comporta questi cambiamenti. Ciò che non muta e non muterà mai sarà l’amore eterno per la città, per la maglia, per la nostra amata Libertas!!

Grazie ai tifosi per aver compreso le difficoltà dell’annata e per aver tenuto e mantenuto quella passione affinché continuasse a spingerci oltre qualsiasi ostacolo. Sono comportamenti e immagini che porterò a lungo nei miei ricordi.

Auguro alla società, alla squadra e al popolo amaranto di tornare presto nei palcoscenici che meritano saluto tutti con grande affetto.

Il mio è un arrivederci e non certo un addio.