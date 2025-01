Libertas, partita perfetta: +31 con Orzinuovi. (Cronaca, foto e video)

Home

30 Gennaio 2025

Livorno 30 gennaio 2025 Libertas, partita perfetta: +31 con Orzinuovi

Perfetta la Libertas, perfetta la serata. Perfetto il risultato che vede gli Amaranto ribaltare anche il -19 della partita di andata. Il turno infrasettimanale conferma il trend positivo iniziato domenica con il successo contro la quotata Forlì. Orzinuovi – squadra frastornata dai cambi di roster e di allenatori…ieri è tornato sulla panca orceana Ciani, esonerato proprio dopo l’87-68 con la LL – era reduce da sei sconfitte consecutive e soprattutto priva di uno dei suoi maggiori terminali offensivi: Jazz Johnson. In casa amaranto ancora fermo ai box Francesco Fratto.

La Libertas ha impiegato un quarto per prendere le misure agli avversari che hanno iniziato la partita con la giusta lucidità offensiva e beneficiando di alcuni tiri facili falliti dagli Amaranto. Il 7-16 per Orzinuovi è stato il massimo vantaggio per i ragazzi di Ciani che poi sono stati travolti. A spaccare la partita – oltre alla proverbiale difesa libertassina – la messe di canestri da 3 punti segnati da quasi tutti gli esterni. Raggiunto il +10 (38-28), la LL ha incassato il ritorno di ‘Orzi’ che si è spinta fino al 42-38 all’alba del terzo quarto. Da quel momento però si sono aperti i cancelli del lunapark amaranto: 25-0 di parziale, 67-38 e partita in ghiaccio.

Libertas Livorno 1947 – Gruppo Mascio Orzinuovi 88-57 (12-16, 26-15, 29-10, 21-16)

Libertas Livorno 1947: Ariel Filloy 15 (0/2, 4/7), Dorin Buca 14 (5/6, 0/0), Adrian Banks 13 (2/8, 3/6), Quinton Hooker 12 (4/5, 1/4), Nazzareno Italiano 11 (1/4, 3/3), Gregorio Allinei 11 (1/2, 3/4), Tommaso Fantoni 6 (2/4, 0/0), Luca Tozzi 6 (0/1, 2/2), Andrea Bargnesi 0 (0/1, 0/2), Andrea Paoletti 0 (0/1, 0/0), Francesco Fratto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 41 6 + 35 ( Nazzareno Italiano 9) – Assist: 21 ( Ariel Filloy , Andrea Bargnesi 4)

Gruppo Mascio Orzinuovi: Jarvis Williams 21 (6/12, 1/5), Alessandro Bertini 10 (2/4, 2/7), Tommaso Guariglia 7 (2/9, 1/5), Matteo Bogliardi 7 (2/3, 0/1), Stefano Bossi 4 (0/1, 1/6), Cosimo Costi 4 (2/2, 0/3), Samuele Moretti 4 (2/3, 0/1), Andrea Loro 0 (0/0, 0/2), Jazz Johnson 0 (0/0, 0/0), Elia Frigerio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 – Rimbalzi: 38 11 + 27 ( Jarvis Williams 11) – Assist: 10 ( Stefano Bossi 4)

Video: alcune azioni della partita e il commento a caldo di Andreazza





La fotogallery su Facebook, clicca qui