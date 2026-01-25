Libertas perfetta, a Rimini +32

Home

25 Gennaio 2026

La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 gioca probabilmente la partita più bella dalla sua rinascita ed espugna il difficile campo della Dole Rimini per 109 a 77, punteggio che non ammette repliche.

I Romagnoli recuperano in extremis Marini e Robinson (sebbene quest’ultimo non abbia avuto l’onore dello starting five), ma non Tomassini. Restano comunque squadra di alto rango, costruita per ottenere il salto di categoria sfuggito in finale playoff con Cantù l’anno scorso. La squadra di Dell’Agnello parte bene. Incassato il primo canestro della partita firmato da Tiby, la Dole si porta fino al massimo vantaggio di 7 punti (14-7) frutto di un’ottima difesa e dei tanti rimbalzi offensivi catturati. La Libertas impiega qualche minuto a carburare, ma quando lo fa rientra subito in partita. Così al 10’ gli Amaranto hanno il naso avanti (18-19). Il secondo quarto è da manuale del basket. La squadra di Diana morde in difesa, Penna cuce le trame offensive nel finale della frazione il killer è Fabio Valentini che con un letale 4 su 4 da tre punti scava il solco che già al 20’ è profondo (34-52). Amaranto in controllo nonostante Woodson sia ancora a secco di punto.

La Libertas chiude la partita all’inizio del terzo quarto quando tramortisce Rimini con quattro triple consecutive proprio di Woodson che si accende in un amen e firma lo strappo definitivo sul 39 a 68. La squadra di Diana continua a tenere percentuali altissime nel tiro da tre punti, Rimini non riesce ad arginare l’energia della Libertas che gioca a meraviglia e non allenta mai la presa come conferma Matteo Piccoli che si sbuccia gomiti e ginocchia sul parquet per recuperare due possessi a pochi minuti dalla sirena conclusiva e con il risultato ormai acquisito. Al 37’ c’è il massimo vantaggio sul +44 (61-105), ma ormai la partita è buona solo per le statistiche anche se i ragazzi di Diana non mollano di un centimetro. Dignitoso è il finale di Rimini che con una serie di canestri dalla lunga distanza riduce il gap a livelli meno umilianti. Per la Libertas è una vittoria pesantissima ottenuta facendo registrare cifre clamorose come i 29 assist di squadra ed il 143 di valutazione.

Dole Basket Rimini – Bi.Emme Service Libertas Livorno 77-109 (18-19, 16-33, 21-32, 22-25)

Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 16 (4/7, 2/5), Gora Camara 11 (4/10, 0/0), Gerald Robinson 10 (1/2, 2/5), Ivan Alipiev 8 (1/4, 2/5), Davide Denegri 7 (2/7, 1/5), Assane Sankare 7 (2/5, 1/2), Giacomo Leardini 6 (3/5, 0/1), Luca Pollone 6 (0/0, 2/3), Alessandro Simioni 6 (3/5, 0/2), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0), Giovanni Tomassini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 35 17 + 18 ( Gora Camara 10) – Assist: 20 ( Davide Denegri 6)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 26 (6/9, 3/4), Avery Woodson 19 (0/1, 6/9), Fabio Valentini 18 (3/3, 4/6), Lorenzo Penna 11 (4/5, 0/2), Luca Tozzi 9 (1/3, 2/4), Luca Possamai 8 (4/7, 0/0), Niccolo Filoni 6 (0/0, 2/2), Matteo Piccoli 5 (1/2, 1/4), Tommaso Fantoni 4 (2/3, 0/0), Ariel Filloy 3 (1/2, 0/2), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 22 – Rimbalzi: 38 10 + 28 ( Matthew james Tiby , Matteo Piccoli 8) – Assist: 29 ( Lorenzo Penna 6)

