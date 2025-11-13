Home

Sport

Basket

Libertas perfetta, netta vittoria con Forlì (86-59)

Basket

13 Novembre 2025

Libertas perfetta, netta vittoria con Forlì (86-59)

Livorno 13 novembre 2025 Libertas perfetta, netta vittoria con Forlì (86-59)

La Libertas Livorno prosegue la striscia di vittorie al Modigliani Forum. Contro Forlì – reduce da quattro successi consecutivi – arriva un successo molto pesante per proporzioni e per la solidità messa in campo dalla squadra di Andrea Diana.

L’avvio – come spesso accade – stato freddino come le mani dei tiratori amaranto: 1 solo punto nei primi tre minuti e mezzo e massimo vantaggio ospite sull’1-5. Poi la difesa asfissiante della Libertas ha mandato in corto circuito la squadra di Antimo Martino che ha fatto collezione di palle perse e soprattutto di attacchi affannosi e conclusi con tiri non costruiti. Così la LL è scappata via: 16-5 al 10’. Nel secondo quarto Forlì ha provato a rientrare, spinta dalle triple di Aradori (20-16), ma la Libertas è subito ripartita scavando un solco incolmabile. A parziale scusante degli ospiti c’è stato il colpo ricevuto da Allen che ha accusato conati di vomito una volta richiamato in panchina: il malessere ha tenuto con il fiato sospeso tutto il Modigliani Forum che, non appena il ragazzo si è ripreso, ha sciolto la tensione dello spavento con un prolungato applauso.

La partita, però, aveva già preso la propria piega, perché Forlì non è mai stata capace di riavvicinarsi. Anzi: più volte il divario tra le due squadre ha sfiorato i 30 punti. In casa amaranto solita grande prestazione di Tiby (4/5 da 3) e Woodson, ma pure degli italiani.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Unieuro Forlì 86-59 (16-5, 23-20, 26-17, 21-17)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Avery Woodson 17 (2/5, 4/8), Matthew james Tiby 15 (1/4, 4/5), Luca Tozzi 13 (6/7, 0/0), Matteo Piccoli 8 (1/2, 2/4), Fabio Valentini 7 (1/1, 1/5), Tommaso Fantoni 7 (3/3, 0/0), Ariel Filloy 6 (0/0, 2/3), Niccolo Filoni 5 (1/2, 1/4), Nilo Genti 5 (1/3, 1/3), Luca Possamai 3 (1/4, 0/0), Mattia Pacitto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 – Rimbalzi: 38 9 + 29 ( Matteo Piccoli 9) – Assist: 20 ( Matteo Piccoli 5)

Unieuro Forlì: Pietro Aradori 17 (1/1, 5/7), Angelo Del chiaro 8 (1/3, 2/3), Demonte Harper 8 (1/6, 1/2), Simone Pepe 8 (0/3, 2/9), Kadeem Allen 5 (1/4, 1/1), Stefano Masciadri 5 (1/3, 1/2), Raphael Gaspardo 4 (2/3, 0/4), Riccardo Tavernelli 3 (0/3, 1/1), Giulio Gazzotti 1 (0/0, 0/0), Tommaso Pinza 0 (0/1, 0/1)

Tiri liberi: 6 / 12 – Rimbalzi: 34 10 + 24 ( Angelo Del chiaro 7) – Assist: 15 ( Demonte Harper , Raphael Gaspardo , Riccardo Tavernelli , Tommaso Pinza 3)

Libertas perfetta, netta vittoria con Forlì (86-59)