13 Novembre 2024

Libertas-Pesaro, le dichiarazioni prepartita di Andreazza e Fratto: “squadra che si riassetta dopo il cambio allenatore”

Marco Andreazza (allenatore) – “Giochiamo un’altra partita pochissimo tempo dopo la precedente e questo può essere un bene, perché vogliamo buttare in campo tutte le energie che abbiamo e anche la cattiveria agonistica, che ad Avellino abbiamo lasciato nello spogliatoio.

Troveremo una squadra che si sta riassestando dopo il cambio di allenatore e che è stata costruita per puntare al salto di categoria. Abbiamo voglia di vincere e di fare una grande partita davanti al nostro pubblico”.

Francesco Fratto (giocatore) – “Inutile girarci attorno: Pesaro è una squadra fortissima. Al momento non ha ancora trovato la quadra, ma il suo roster è davvero di alto livello. Tra l’altro ha pure cambiato allenatore. Loro puntano alle posizioni nobili della classifica, obiettivo diverso dal nostro.

Noi vogliamo cancellare la partita di Avellino, ritrovare noi stessi, come avevamo fatto bene a Forlì ed in casa con Cividale. Vogliamo assolutamente conquistare questi due punti fondamentali, tra le mura amiche”.

Note – Sono in miglioramento le condizioni di Luca Tozzi, alle prese con un fastidio alla schiena. La sua presenza, però è in dubbio. Ex di turno Ariel Filloy, a Pesaro nella stagione 2020/21.

Media – La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass e con aggiornamenti sui social della Società: Facebook, Instagram, TikTok.