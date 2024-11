Home

Libertas-Pesaro, Spiro Leka: “proveremo a imporre il nostro ritmo ed essere più cinici”

13 Novembre 2024

Livorno 13 novembre 2024

Pre Libertas-Pesaro, le parole di Spiro Leka (allenatore):

“Siamo arrabbiati per la sconfitta contro Rimini, ora affrontiamo Livorno, che è sì una neopromossa ma ha aggiunto qualità al nucleo della promozione, grazie ai suoi americani. Arrivano da una sconfitta e quindi saranno agguerriti, forti anche di un campo caldo. Ci attende una battaglia, proveremo a imporre il nostro ritmo ed essere più cinici. Hooker, Banks, Fantoni e Filloy sono i più temibili, ma anche gli altri giocatori apportano un buon contributo e quindi noi dovremo essere bravi a limitarli, sia in pick and roll che nelle uscite. È necessario essere tutti più pericolosi. Dobbiamo pensare a partita dopo partita, cercando sempre di fare un passo avanti”