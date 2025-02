Home

Libertas Rieti, Andreazza: partita difficilissima avremo bisogno di tutto il supporto del pubblico

Basket

9 Febbraio 2025

Livorno 9 febbraio 2025

Libertas Rieti, queste le parole di Marco Andreazza: “Incontriamo una squadra in grande fiducia, con grandi ambizioni e che gioca

una pallacanestro molto efficace, fatta di grande organizzazione difensiva e gerarchie molto chiare in attacco.

Noi siamo in un discreto momento, fatto di due vittorie in casa ed una partita persa alla fine e lottando a Verona.

L’aspetto tecnico va di pari passo con quello mentale e fisico in questo tipo di partite. Avremo bisogno di

solidità per tutta la durata della gara ed un grande supporto come sempre, del nostro pubblico meraviglioso”.

Tommaso Fantoni (giocatore, capitano) – “Rieti, nonostante abbia cambiato un americano, è un’ottima

squadra. Lo dimostra il fatto che è la prima in classifica nella fase difensiva. Sarà una partita difficilissima.

Avremo bisogno di tutto il supporto del nostro pubblico. Cercheremo di far valere il fattore campo, il potere del

nostro palasport”.

Note – Francesco Fratto ha quasi del tutto smaltito i postumi dell’infortunio alla caviglia occorso il 12 gennaio

con Vigevano, ed in caso di necessità potrebbe garantire qualche minuto di qualità.