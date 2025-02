Home

9 Febbraio 2025

Livorno 9 febbraio 2025 Libertas-Rieti termina 80-91, laziali micidiali nei tiri e rimbalzi

E finisce 80 a 91 il match di basket A2 tra Libertas Livorno 1947 e Real Sebastiani Rieti. I laziali hanno dominato per tutta la partita e sono stati micidiali nei tiri e nei rimbalzi.

La Libertas ha lottato comunque con onore fino in fondo contro una squadra strutturata per lottare per la promozione.

