Home

Sport

Basket

Libertas: rimonta incredibile nel finale ma non basta contro Bologna

Basket

8 Dicembre 2025

Libertas: rimonta incredibile nel finale ma non basta contro Bologna

Livorno 7 dicembre 2025 Libertas rimonta incredibile nel finale ma non basta contro Bologna

Il grande, immenso cuore della Libertas Livorno 1947 ha condotto gli Amaranto ad un passo da un’impresa pazzesca. Sotto di 17 al crepuscolo del terzo quarto (50-33), chiuso sul -16 (58-42), la squadra di Coach Diana nel finale con una rimonta incredibile si è portata fino al minimo svantaggio prima di essere punita dai tiri liberi dei padroni di casa (nella fattispecie di Della Rosa) nei convulsi attimi finali in cui era necessario ricorrere al fallo sistematico.

E dire che la Libertas ha avuto in campo solo per 8’ Woodson, fuori fin dalla prima frazione per un fastidio muscolare. Diana lo ha riproposto soltanto nei secondi finali quando la LL era alla ricerca di una tripla buona per arrivare almeno al supplementare.

La Libertas era pure partita bene: due triple di Valentini, superiorità ai rimbalzi, grande intensità. Tuttavia, la mira scadente nei tiri da tre punti ha tarpato le ali agli Amaranto, mentre dall’altra parte Sarto nei primi minuti è stato infallibile (3 su 3 da 3). Così Bologna ha provato a scappare (20-13), prima che una tripla di Tiby bloccasse l’emorragia. Al primo intervallo il risultato era di 20-19 per i padroni di casa che nella seconda frazione hanno blindato il loro canestro, costretto la LL a girare a largo e a continuare a sbagliare da 3 punti. Così Bologna si è arrampicata fino al +7 dell’intervallo lungo, mentre agli ospiti mancava già Woodson.

Nel terzo quarto la Libertas ha continuato a cercar fortuna dalla distanza (senza successo) e così la ‘Effe’ ha innestato le marce alte: tante transizioni, le penetrazioni di Harris, le triple di Sarto hanno scavato il solco: +17 (50-33). Al terzo intervallo la Libertas era in fondo al pozzo (58-42).

La reazione dell’ultima frazione, però è stata da grande squadra. Tiby e Valentini hanno guidato la Libertas in attacco. Tutto il gruppo si è sbattuto in difesa e Bologna si è inceppata. Per la squadra di Caja appena un canestro su azione negli ultimi dieci minuti con la LL che si è portata a -2 (62-60), poi a -1 (65-64) nonostante due sanguinosi 1 su 2 dalla lunetta di Tiby e Valentini. Nel finale, il ricorso al fallo sistematico ha portato Bologna al 66-64 finale con un (fortunoso) 1 su 2 di Della Rosa dalla lunetta a 2’ e 9 decimi dalla sirena. La tripla matta e disperatissima da 15 metri di Valentini sulla sirena ha certificato il successo della Fortitudo, ma anche la forza della Libertas, squadra che non accetta mai di consegnarsi agli avversari.

Flats Service Fortitudo Bologna – Bi.Emme Service Libertas Livorno 66-64 (20-19, 15-9, 23-14, 8-22)

Flats Service Fortitudo Bologna: Alvise Sarto 22 (1/2, 5/13), Jordan Harris 18 (7/8, 0/0), Gianluca Della rosa 8 (1/2, 1/8), Paulius Sorokas 6 (2/6, 0/5), Simon Anumba 4 (0/3, 1/2), Samuele Moretti 4 (2/3, 0/0), Matteo Fantinelli 3 (1/3, 0/1), Niccolo De vico 1 (0/0, 0/2), Vincenzo Guaiana 0 (0/0, 0/0), Federico Gamberini 0 (0/0, 0/0), Nicolò Braccio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 27 – Rimbalzi: 37 5 + 32 ( Paulius Sorokas , Samuele Moretti 8) – Assist: 17 ( Gianluca Della rosa 5)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Fabio Valentini 24 (5/6, 4/9), Matthew james Tiby 23 (4/7, 3/8), Matteo Piccoli 5 (1/2, 1/7), Luca Tozzi 5 (1/5, 0/3), Niccolo Filoni 3 (1/3, 0/1), Luca Possamai 2

Libertas rimonta incredibile nel finale ma non basta contro Bologna