Libertas, rivoluzione in corso: Andreazza resta in panchina, ma il suo destino incerto sarà nelle mani del novo GM

27 Febbraio 2025

Livorno 27 febbraio 2025

Libertas Livorno 1947: attesa per il nuovo general manager, Andreazza resta in panchina

La Libertas Livorno 1947 si trova in una fase di transizione con importanti sviluppi sia a livello dirigenziale che tecnico. Marco Benvenuti è il nuovo presidente della società, anche se la sua nomina non è ancora stata ratificata dal consiglio per motivi puramente burocratici. Tuttavia, Benvenuti è già operativo e sta lavorando attivamente per il futuro della squadra.

Parallelamente, la società è impegnata nella scelta di un nuovo general manager. Al momento, c’è una lista di candidati, ma i nomi non sono stati resi noti. L’ufficializzazione dell’incarico dovrebbe arrivare nella mattinata di domani, segnando così un altro passo decisivo per la riorganizzazione del club.

Sul fronte tecnico, Marco Andreazza resta ancora alla guida della squadra. L’allenatore non ha rassegnato le dimissioni e non è stato esonerato dalla società. Dopo il turno infrasettimanale, la Libertas oggi non ha svolto allenamenti, ma riprenderà regolarmente domani mattina dalle 10:30 alle 13 sotto la direzione dello stesso Andreazza. Tuttavia, il suo futuro dipenderà dalle decisioni del nuovo general manager, che avrà il compito di occuparsi della gestione sportiva e valutare eventuali cambiamenti in panchina.

La situazione della Libertas Livorno 1947 rimane quindi in evoluzione, con l’attesa di ufficializzazioni che potrebbero ridisegnare gli equilibri della società e della squadra.