30 Agosto 2023

Livorno 30 agosto 2023 – Libertas Runners: anche la under 23 femminile nella finale scudetto

Atletica Libertas Runners Livorno, continuano i grandi risultati in casa amaranto ed è fresca la classifica del campionato di Società under 23 che vedrà a fine settembre la squadra femminile nella finale oro scudetto a Modena.

Un risultato che conferma la bontà dei giovani amaranto che quest’anno sono riusciti a balzare molto in alto. Finale argento anche per gli uomini che saranno impegnati a Mariano Comense.

Una stagione da incorniciare con grandi risultati individuali e grandi cose a livello di squadra confermando l’ottimo percorso intrapreso dalla dirigenza amaranto e l’ottimo lavoro dei tecnici.

La nuova pista del campo scuola di Livorno, in fase di finale rifacimento, potrà così essere un ottimo palcoscenico per mostrare alla cittadinanza i tanti gioielli amaranto che stanno tenendo alto il nome della nostra città in giro per il mondo.

