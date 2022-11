Home

Libertas, seconda trasferta consecutiva, oggi destinazione Oleggio

26 Novembre 2022

Libertas, seconda trasferta consecutiva, oggi destinazione Oleggio

LA LIBERTAS GIOCA D’ANTICIPO CONTRO OLEGGIO

Livorno 26 novembre 2022

Seconda trasferta consecutiva di sabato per la Libertas che a tre settimane dal successo di Gallarate, torna a bordo del suo pullman, stavolta con destinazione Vanzaghello per affrontare Mamy Oleggio.

I Piemontesi – emigrati in Lombardia – sono reduci da cinque sconfitte consecutive, mentre gli Amaranto hanno un trend opposto: quattro successi in altrettante uscite. Marco Andreazza, però, non si fida. Domenica scorsa Oleggio, priva di Giacomelli, ha sfiorato il successo sul difficile terreno della Sangiorgese e figuriamoci se domani intende rendere la vita facile a Forti e compagni.

La Libertas dal canto suo ha recuperato del tutto Tommaso Fantoni, a mezzo servizio domenica scorsa contro Casale per via di un rialzo di febbre, e quindi si presenta quasi al top al Palazzetto di Via Rossini. E’ ancora in infermeria, invece, Andrea Saccaggi che sta smaltendo il mal di schiena che lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese.

Palla a due alle 18. Arbitri Lilli di Ladispoli e Gai di Roma.

