Basket

6 Marzo 2026

Libertas travolge la Fortitudo: 93-71 e ritorna il sorriso

Livorno 6 marzo 2026 Libertas travolge la Fortitudo: 93-71 e ritorna il sorriso

Dopo due sconfitte consecutive la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 torna a sorridere nel giorno in cui ha affrontato una della squadra più forti e in forma del campionato: la Fortitudo Bologna, reduce invece da quattro successi di fila.

Andrea Diana ritrova Matteo Piccoli (subito nella mischia nello starting five), ma soprattutto gli occhi della tigre di una squadra ferita dai ko di Cento e Milano. La Effe non ha lunghi di ruolo eccezion fatta per l’ottimo Sorokas, ma una batteria d’esterni di livello assoluto (Perkovic, Imbrò, Sarto, Fantinelli). La coperta bolognese, però, è corta la Libertas con i suoi costanti adeguamenti difensivi inchioda la squadra di Caja specie nei primi due quarti quando scava il solco incolmabile grazie ad un’energia pazzesca mai pareggiata dai ospiti.

L’inizio è un botta e risposta tra Woodson e Sorokas (5-6 con due triple del lituano), ma la Fortitudo, in pratica finisce qui perché cozza sistematicamente contro la difesa amaranto, dura come non si vedeva da tempo. Il primo quarto è una progressione inesorabile.

Finisce 22 a 13. La Libertas è in ritmo, la Effe no. La seconda frazione della squadra di Diana è straripante. Alla festa del basket amaranto partecipano tutti: un superTozzi che è un concentrato di canestri, difesa, energia in pochi minuti, Penna che – da virtussino – sente aria di derby agli americani.

La Fortitudo è spazzata via dal tornado amaranto. Il parziale è impietoso e si va all’intervallo lungo sul 54 a 24 con canestro da metà campo di Tiby all’ultimo secondo, simpatica replica di quello segnato da Bob Paleari esattamente 43 anni prima (il 6 marzo 1983) al PalaLido di Milano contro l’Olimpia.

Nel terzo quarto la Libertas non abbassa la guardia a mantiene pressoché inalterate le distanze per 7’ con il massimo vantaggio di +37 sul 67-30 prima di un fisiologico calo che la Fortitudo ha sfruttato per rendere ‘umano’ il divario. Finisce 91-73 e c’è un’altra analogia con il passato. Il 14 marzo 2004 – 22 anni fa – Basket Livorno inaugurò il Modigliani Forum (all’epoca PalaAlgida) proprio in una partita contro la Fortitudo sconfitte quel giorno per 91-72, punteggio molto simile a questo. In campo per Livorno c’era anche il 19enne Tommaso Fantoni, oggi capitano e bandiera della Libertas.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Flats Service Fortitudo Bologna 91-73 (22-13, 32-11, 19-22, 18-27)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 22 (4/6, 2/6), Avery Woodson 15 (1/2, 3/11), Luca Possamai 11 (5/6, 0/0), Fabio Valentini 9 (3/4, 1/5), Lorenzo Penna 9 (0/0, 2/6), Ariel Filloy 8 (0/2, 2/6), Luca Tozzi 8 (3/4, 0/1), Niccolo Filoni 5 (0/1, 1/3), Matteo Piccoli 4 (1/1, 0/1), Tommaso Fantoni 0 (0/0, 0/0), Mattia Pacitto 0 (0/0, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 30 – Rimbalzi: 35 15 + 20 ( Luca Tozzi , Matteo Piccoli 7) – Assist: 14 ( Matthew james Tiby 4)

Flats Service Fortitudo Bologna: Paulius Sorokas 19 (5/6, 2/6), Simon Anumba 16 (6/8, 0/0), Toni Perkovic 9 (1/1, 1/8), Matteo Imbro’ 9 (0/3, 3/7), Niccolo De vico 7 (1/1, 1/2), Alvise Sarto 6 (0/1, 2/4), Vincenzo Guaiana 3 (0/2, 1/3), Matteo Fantinelli 2 (1/4, 0/2), Gianluca Della rosa 2 (1/2, 0/2), Matteo Barbieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 33 11 + 22 ( Paulius Sorokas 12) – Assist: 11 ( Toni Perkovic , Matteo Fantinelli 3)

