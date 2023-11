Libertas trionfa contro Fiorenzuola: Successo netto di 19 punti

La Libertas Livorno ha dato spettacolo sul parquet contro i Fiorenzuola Bees, conquistando una vittoria convincente con un punteggio finale di 87-68. Il match, orchestrato dal coach Andreazza, è stato caratterizzato da momenti di grande intensità e performance straordinarie da entrambe le squadre.

Primo Quarto:

Il confronto si apre con un tiro dalla media distanza che inaugura nel migliore dei modi la partita per la squadra di Livorno. Tuttavia, Bottioni e Preti dei Bees rispondono prontamente, portando la loro squadra in vantaggio 6-8 entro il quarto minuto di gioco. Nonostante il buon inizio degli avversari, Livorno dimostra la sua resilienza, con Ricci e Bargnesi che mettono in mostra le loro abilità, portando Livorno avanti 15-12 al sesto minuto.

Lucarelli tiene la Libertas avanti dalla linea della carità, mantenendo un vantaggio di 20-17 al nono minuto. Venturoli chiude il primo quarto con una tripla, portando il punteggio a favore di Livorno 23-20.

Secondo Quarto:

L’inizio del secondo quarto è caratterizzato dalla bomba di Saccaggi, che contribuisce a un mini-break da 5-0 per Livorno. Il coach Dalmonte dei Bees è costretto a chiamare timeout per cercare di fermare l’inerzia della partita, con Livorno che comanda 28-20 al dodicesimo minuto. Nonostante gli sforzi di Ricci e Seck dei Bees, Livorno mantiene il controllo e ritorna sul +8 grazie alla schiacciata di un giovane Italo-rumeno alto 216 cm. Al 15′, il punteggio è di 35-27.

Venturoli, con una tripletta e uno step-back da 4 metri, riporta i Bees a -4, ma Livorno risponde con la tripla di Ricci A., chiudendo il primo tempo con un punteggio di 43-39.

Secondo Tempo:

Ricci A. continua a impressionare nel ritorno dagli spogliatoi, portando Livorno oltre la doppia cifra di vantaggio al 13′. Nonostante Sabic dei Bees dia anima alla squadra, Livorno consolida la sua leadership, raggiungendo il 56-47 al ventiquattresimo minuto.

Saccaggi, con una tripla, è chirurgico, e Livorno trova la tripla di Tozzi, portandosi sul 62-47 al venticinquesimo minuto. Fiorenzuola è costretta a un timeout completo dopo un pesante break di 19-8 in soli 5 minuti.

Livorno raggiunge quota 68 al ventottesimo minuto grazie ai due liberi di un ispirato Tozzi. Biorac trova il piazzato che chiude il terzo quarto in favore della Libertas con il punteggio di 70-53.

Ultimo Quarto:

Allinei è il protagonista dell’inizio dell’ultimo quarto, realizzando 2 canestri consecutivi che portano un break di 6-0 e chiudono praticamente la porta in faccia ai Bees sul 76-53 al trentaduesimo minuto.

La partita entra in pieno “garbage time”, con Livorno che gestisce il vantaggio fino alla fine, chiudendo il match con un +19 e un punteggio finale di 87-68.

Libertas trionfa contro Fiorenzuola: Successo netto di 19 punti