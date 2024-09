Home

Libertas verso il debutto in A2 in casa Sella Cento

28 Settembre 2024

Libertas verso il debutto in A2 in casa Sella Cento

Livorno 28 settembre 2024 – Libertas verso il debutto in A2 in casa Sella Cento

Il giorno del debutto in A2 sul campo di Cento arriva 109 giorni dopo la magica notte di Roseto. 109 giorni nei quali la Libertas dapprima ha festeggiato il ritorno nel basket che conta e poi ha costruito la squadra chiamata a centrare l’obiettivo dichiarato di questo campionato: la salvezza.

Il cammino inizia in casa della Sella Cento, squadra rivoluzionata rispetto alla passata stagione, ma per questo non meno temibile. Il giocatore simbolo è il monumento nazionale argentino Carlo Delfino che, infischiandosene della carta di identità che segna 42 anni, continua a fare la differenza in serie A2. Cento – come la Libertas – ha un centro italiano (Benvenuti, scuola Don Bosco) e ha piazzato gli stranieri del ruolo di 2 (Henderson Jr, tre anni fa oltre 17 punti di media a Latina) e di 4 (Davis). Nel precampionato la squadra di Di Paolantonio ha avuto qualche problema dovuto agli infortuni e non ha praticamente mai giocato al completo. In casa amaranto invece non si sono registrati imprevisti. La squadra è al completo ed è pronta per questa prima sfida.

Saranno oltre 200 i tifosi al seguito dei ragazzi di Andreazza.

Palla a due domenica 29 alle 18. Arbitri Arbitri: Tirozzi, Tallon, Chersicla

