Basket

20 Maggio 2025

Livorno 20 maggio 2025 Libertas-Vigevano: a La Spezia la sfida per restare in A, dentro o fuori

È tutto pronto per gara 5, la sfida decisiva tra Bi.Emme Service Libertas Livorno ed Elachem Vigevano che determinerà chi resterà in Serie A2 e chi invece dovrà salutare la categoria. Dopo quattro gare combattutissime, con la serie inchiodata sul 2-2, sarà il PalaMariotti di La Spezia, campo neutro scelto per l’occasione, ad ospitare mercoledì 21 maggio alle ore 21:00 l’atto finale di una serie playout intensa, spettacolare, ma anche drammatica nei suoi risvolti.

La tensione è altissima: per la Libertas Livorno è la partita più importante della stagione, quella che vale un intero anno di sacrifici e il futuro sportivo della società. Eppure, anche nella pressione, gli animi sono lucidi e determinati.

QUI LIBERTAS LIVORNO – Di Carlo: “Siamo pronti, anche a giocare in capo al mondo”

Alla vigilia della gara, il coach della Libertas Gennaro Di Carlo non si nasconde e guarda dritto all’obiettivo:

“In gara 4 abbiamo giocato molto bene, ma non è stato sufficiente per vincere. Questa è una serie quanto mai equilibrata, tra due squadre che non mollano mai la presa. Libertas e Vigevano giocano un buon basket e sono molto tenaci e determinate. È chiaro che ci stava arrivare a gara 5.”

Il tecnico sottolinea anche l’impatto dei cambiamenti interni alla squadra, in particolare l’innesto di Douvier:

“Stiamo assorbendo il cambio di un americano nel bel mezzo della serie. Douvier ci sta dando grandissima disponibilità, ma non è ancora nei meccanismi della squadra. Ha avuto un impatto importante in gara 2, ma dobbiamo metterlo nelle condizioni di incidere di più. È uno step che possiamo fare, serve pazienza.”

Poi l’appello ai suoi e ai tifosi:

“Ora abbiamo un’opportunità: è un 50 e 50, come all’inizio. Dobbiamo prepararci bene. Il campo neutro? Non conta. Potremmo giocare anche a Reggio Calabria o in Valle d’Aosta, i nostri tifosi ci seguirebbero dovunque. Livorno sarà presente.”

Note: squadra al completo. Gara in campo neutro.

Diretta: su LNP Pass (per abbonati) e aggiornamenti sui social ufficiali (Facebook, Instagram, TikTok).

QUI VIGEVANO – Pansa: “Due squadre storiche, è un peccato che una debba retrocedere”

Dall’altra parte, coach Lorenzo Pansa mostra rispetto per l’avversario e rammarico per l’ineluttabilità del verdetto:

“Prima di tutto voglio dire che chiunque di queste due squadre retroceda, è un peccato. Si tratta di due società solide e storiche. Dispiace che non possano restare entrambe in questa serie. Entrambe hanno avuto percorsi diversi, ma giocano un basket che non c’entra nulla con i playout.”

Una riflessione condivisa anche dal giocatore Matteo Galassi, che guarda alla gara 5 come a un’occasione da cogliere con fame e lucidità:

“Ci aspettavamo una gara 4 equilibrata e così è stato. Abbiamo perso le prime due gare, ma ci siamo ripresi. Penso che ci meritiamo la salvezza, senza nulla togliere a Livorno, dobbiamo andarcela a prendere.”

Galassi sottolinea l’importanza del rientro di Francis e l’orgoglio della squadra nel reagire all’assenza di Leardini:

“Avere Francis al nostro fianco è fondamentale, bravo lui e bravi i ragazzi a reagire. Dopo le prime due gare c’era tensione, ma abbiamo risposto come dovevamo. Però non è finito nulla: c’è ancora una partita da vincere.”

Note: Leardini in forte dubbio per risentimento muscolare.

Diretta: su LNP Pass (a pagamento) e aggiornamenti sui canali social ufficiali di Vigevano 1955.

La resa dei conti

Palla a due alle 21:00 di mercoledì 21 maggio. Due squadre, una salvezza. Il parquet di La Spezia sarà il teatro di una sfida che si annuncia vibrante e carica di pathos. Per Livorno e Vigevano è il momento della verità. E per i tifosi, un appuntamento con la storia.

