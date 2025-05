Home

Libertas-Vigevano, è tempo di Playout: al PalaMacchia va in scena il primo atto della salvezza

11 Maggio 2025

Tutto pronto al PalaMacchia di Livorno per l’inizio della serie Playout tra Libertas Livorno ed Elachem Vigevano, in programma oggi, domenica 11 maggio alle ore 18:00. In palio c’è la permanenza in Serie A2 e l’atmosfera si preannuncia incandescente, dentro e fuori dal parquet.

I livornesi arrivano a questo appuntamento consapevoli della posta in palio e con una novità importante nel roster: Bryce Douvier, ala forte di esperienza internazionale, è stato tesserato in extremis dalla Bi.Emme Service per dare profondità al gruppo e offrire soluzioni tattiche in caso di necessità. L’americano con passaporto austriaco, classe ’91, è pronto a dare il suo contributo: “Sono un giocatore versatile, posso tirare e giocare spalle a canestro. Conosco il basket italiano e ho capito subito che la Serie A2 è cresciuta molto. Vigevano? Conosco bene Andrew Smith, è stato mio compagno in Svezia. Siamo pronti per giocarci tutto”.

Sulla stessa lunghezza d’onda coach Gennaro Di Carlo, che sottolinea l’importanza della solidità difensiva: “Siamo pronti per i Playout. La squadra è sintonizzata sulla serie e ha consapevolezza dei propri mezzi. Ringrazio il Club per lo sforzo economico nell’ingaggiare Douvier, segno di una volontà chiara: salvare la categoria. Vigevano ha qualità, Francis ha già dimostrato di poter segnare tanto, anche in situazioni difficili. Ma la chiave della serie sarà la difesa: chi saprà difendere meglio resterà in A2”.

Dal canto suo, Vigevano si presenta a Livorno con fiducia e spirito di gruppo, nonostante qualche acciacco fisico che tiene in dubbio Taflaj e Stefanini. Coach Lorenzo Pansa elogia gli avversari ma guarda in casa propria: “Affrontiamo una squadra esperta e talentuosa, la loro classifica è bugiarda. Ma veniamo da buone prestazioni, e soprattutto con il desiderio di chiudere il percorso iniziato a inizio stagione. Livorno è un campo caldo, ma dovremo pensare solo a noi stessi e a cosa mettere in campo”.

A suonare la carica anche Tommaso Raspino, che non nasconde la determinazione del gruppo: “Ci siamo concentrati su noi stessi. Sappiamo che sarà dura, si giocheranno tante partite in pochi giorni, e l’unione farà la differenza. Noi siamo carichi”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati, mentre lunedì sera andrà in onda in differita TV su Milano Pavia TV (canale 78). Aggiornamenti costanti anche sui canali social ufficiali delle due squadre.

