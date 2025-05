Home

Libertas-Vigevano: scontro salvezza A2, mezza Livorno festeggerà

21 Maggio 2025

La Spezia, 21 maggio 2025 – Qualunque sia il risultato, mezza Livorno questa sera festeggerà. Lo farà con entusiasmo, con passione, con quella dose di goliardia che da sempre accompagna la vita cestistica della città dei Quattro Mori. Ma quale metà potrà davvero brindare alla fine di gara 5 tra Libertas e Vigevano, questo ancora non è dato saperlo.

Alle ore 21, al PalaMariotti di La Spezia, la Bi.Emme Service Libertas Livorno si gioca il tutto per tutto: una vittoria vorrebbe dire salvezza in A2 e chiusura positiva di una stagione al cardiopalma, mentre una sconfitta significherebbe retrocedere in Serie B, con conseguenze pesanti sia sul piano sportivo che su quello emotivo per una tifoseria storicamente appassionata e presente.

In caso di vittoria, la parte di Livorno color amaranto esploderà in una vera e propria festa salvezza, fatta di cori, abbracci e – perché no – lacrime di sollievo. Una vittoria sudata, combattuta, tachicardica, frutto di una serie equilibratissima contro un’avversaria come Vigevano che ha saputo risalire dopo lo 0-2 iniziale. Un’eventuale permanenza in A2 salverebbe la stagione e terrebbe in alto il nome di una delle società più rappresentative della pallacanestro toscana.

Ma non è tutto oro quello che luccica in città.

Livorno, si sa, vive divisa in due anime quando si parla di pallacanestro. Dall’altra parte della barricata ci sono i tifosi della Pielle, i “piellini”, che proprio in questi giorni stanno sognando un clamoroso approdo in Serie A2. E la possibile retrocessione della rivale storica Libertas non passerebbe certo inosservata.

Memori degli sfottò ricevuti quando la Libertas ottenne l’accesso all’A2, molti sostenitori biancoblù vedrebbero in una sconfitta amaranto una sorta di “legge del contrappasso sportivo”. Qualcuno, sotto voce o magari neanche tanto, già sogna uno scambio di posizioni: giù la Libertas, su la Pielle. E se poi la promozione dovesse sfuggire, poco male: con i derby garantiti l’anno prossimo in B, la passione ritroverebbe nuova linfa, e lo spettacolo sarebbe assicurato.

Insomma, comunque vada, la città si dividerà tra chi gioirà per la salvezza e chi riderà per la caduta dell’altra. Un paradosso sportivo tutto livornese, figlio di una rivalità che trascende i parquet e infiamma da sempre bar, panchine e social network.

Non resta che attendere la sirena finale di gara 5. Una squadra tornerà a casa con il cuore spezzato, l’altra potrà tirare un sospiro di sollievo. Ma in ogni caso, mezza Livorno festeggerà.

