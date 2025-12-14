Libertas, vittoria pesante a Rieti

Home

14 Dicembre 2025

La Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 fa sul serio. Priva di Woodson – rimasto a Livorno a causa del guaio muscolare accusato domenica scorsa a Bologna – e senza tifosi al seguito per decreto del Prefetto di Rieti, la squadra di Diana ha espugnato il PalaSojourner al termine di una prestazione esemplare che l’ha vista tremare soltanto nel finale quando la Sebastiani ha provato a rientrare in partita.

Padroni di casa privi di Mian, con il debuttante Hogue al posto di Williams, Piunti in panchina per onor di firma e Palumbo a mezzo servizio, ma comunque sempre temibili. E comunque la LL ha ‘regalato’ un americano.

L’inizio della sfida è di marca blugranata. Rieti parte bene in attacco, mentre la Libertas trova il primo canestro su azione dopo ben 2’28” grazie ad un ottimo Possamai (suoi i primi 5 punti amaranto). La Sebastiani sale a +6 (13-7), ma gli Amaranto con le triple di Valentini e Tiby ribaltano l’inerzia della sfida. Parziale di 11-0 e ospiti avanti di 5 (13-18). Al primo intervallo la Libertas è a +4 (16-20). Le alchimie tattiche di Diana – che se la gioca con quintetti atipici e con la zona 2-3 – fanno la differenza. Rieti batte in testa, ma Libertas va in gas ed il suo vantaggio si dilata fino al +12 con cui le due squadre vanno al riposo.

La LL continua a mordere in difesa e ad essere diligente in attacco anche per tutto il terzo quarto. Inerzia amaranto e vantaggi sempre più netti (43-60 al 30’). Nell’ultima frazione, però gli Amaranto si inceppano, rallentano. Toccato il +19 (43-62) incassano due triple che mettono in ritmo la squadra di Ciani. La partita, da autostrada a quattro corsie che era, diventa mulattiera. Rieti arriva a -8, prima che una tripla di Penna (buonissima prestazione al debutto) all’ultimo dei 24” la ricacci oltre la soglia psicologica del -10. Eppure non è ancora finta. Rieti è encomiabile. Arriva a -4 con Udom che fallisce il libero del -3. La LL respira e Valentini chiude la contesa con una tripla a 56” dalla sirena. Per la Libertas è una vittoria importante per la classifica, ma anche per l’autostima: conquistare i due punti sul campo di Rieti, senza Woodson è un ottimo segnale per il prosieguo della stagione.

RSR Sebastiani Rieti – Bi.Emme Service Libertas Livorno 64-75 (16-20, 14-22, 13-18, 21-15)

RSR Sebastiani Rieti: Darius Perry 24 (4/9, 4/11), Liam Udom 14 (2/6, 1/3), Matteo Parravicini 10 (1/2, 2/6), Dustin Hogue 8 (2/3, 0/1), Tommaso Guariglia 6 (2/5, 0/1), Lorenzo Piccin 1 (0/1, 0/2), Davide Pascolo 1 (0/0, 0/0), Mattia Palumbo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Paesano 0 (0/0, 0/0), Giorgio Piunti 0 (0/0, 0/0), Marco tullio Bellini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 34 – Rimbalzi: 39 12 + 27 ( Dustin Hogue 11) – Assist: 10 ( Darius Perry 4)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Fabio Valentini 21 (0/4, 4/6), Matthew james Tiby 15 (5/8, 1/4), Niccolo Filoni 13 (5/8, 1/4), Luca Possamai 11 (5/5, 0/0), Ariel Filloy 8 (1/2, 2/3), Lorenzo Penna 7 (2/5, 1/4), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/4), Tommaso Fantoni 0 (0/2, 0/0), Luca Tozzi 0 (0/2, 0/0), NicolÒ Isotta 0 (0/1, 0/2), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 30 10 + 20 ( Tommaso Fantoni 6) – Assist: 19 ( Matthew james Tiby 5)

