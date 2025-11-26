Home

Sport

Basket

Libertas, vittoria pesante con Cremona (90-77)

Basket

26 Novembre 2025

Libertas, vittoria pesante con Cremona (90-77)

Livorno 27 novembre 2025 Libertas, vittoria pesante con Cremona (90-77)

Alla Ferraroni Juvi Cremona l’onore delle armi. Alla Bi.Emme Service Libertas Livorno la vittoria. E che vittoria! Pesantissima contro una squadra ben organizzata, pressoché perfetta – nella sua difesa ‘mani addosso’ e la precisione dai 6.75 – per almeno 25’ nei quali ha avuto nelle mani l’inerzia della partita. La squadra di Diana, però, è uscita alla distanza grazie alla sua arma migliore: la difesa. E alla fine è venuta a capo del rebus.

L’avvio della LL è stato diesel (tiri facili sbagliati, qualche palla persa di troppo), ma Cremona ne ha approfittato solo in parte perché è andata al primo intervallo sopra di appena 4 punti. Stessa storia nella seconda frazione. La Libertas ha sofferto in attacco. Si è affidata ai tanti tiri liberi di Tiby e ha visto i lunghi avversari caricarsi di falli, ma non ha mai dato l’impressione di potersi impadronire della partita nemmeno quando è salita a +4 (33-29), perché è da qual momento ha iniziato a pasticciare, mentre la Juvi è stata chirurgica: 1-12 di parziale e +7 ospite. Rintuzzato il break ospite con due canestri in entrata di Valentini, all’intervallo lungo il cubo del Modigliani sanciva ancora il vantaggio esterno di 4 punti (40-44). Nel secondo periodo, però, la Libertas ha girato la partita.

Dopo l’ultima fiammata cremonese (tripla dell’ex Allinei, 45-50) ci sono stati rimonta e sorpasso favoriti anche da un antisportivo di Bartoli su Piccoli (per l’ex Cantù un profondo taglio nella parte alta del naso) che di fatto ha dato la definitiva scossa ai padroni di casa. Cremona, però, mai doma, dopo essere sprofondata a -12, è tornata fino a -6 prima che le triple di Woodson e – nel finale – quattro punti di Filoni chiudessero i conti.

Per la Libertas è una vittoria di grande valore contro un avversario tosto e solido.

Note a margine. Prima dell’inizio della partita il Direttore Operativo Carlo Maria Audino ed il Direttore Marketing Alessandro Favilli hanno premiato rispettivamente gli ex Cece Riva e Gregorio Allinei. Ad entrambi è stata donata la foto ricordo scattata il 21 maggio scorso nello spogliatoio di Spezia pochi minuti dopo la vittoria in gara-5 di playout con Vigevano che dette la salvezza agli Amaranto.

Prima della gara il Modigliani Forum ha osservato un toccante minuto di silenzio in memoria di Loris Rispoli, che ha dedicato 34 anni della propria vita alla ricerca di verità e giustizia per la strage del Moby Prince. Per onorare la memoria di Loris, il giocatore Matteo Piccoli ha effettuato il riscaldamento pre-gara con la maglietta recante le scritte ‘Ciao Loris’ e ‘#iosono141’. La t-shirt è poi stata donata alla famiglia Rispoli.

Bi.Emme Service Libertas Livorno – Ferraroni Juvi Cremona 90-77 (15-19, 25-25, 26-13, 24-20)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 21 (3/12, 1/4), Avery Woodson 19 (4/8, 3/7), Luca Tozzi 16 (5/7, 1/1), Matteo Piccoli 10 (0/0, 3/4), Luca Possamai 7 (3/8, 0/0), Ariel Filloy 7 (1/3, 1/4), Fabio Valentini 6 (2/4, 0/3), Niccolo Filoni 4 (2/2, 0/0), Tommaso Fantoni 0 (0/1, 0/0), NicolÒ Isotta 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 29 – Rimbalzi: 36 16 + 20 ( Matteo Piccoli 9) – Assist: 15 ( Matthew james Tiby , Avery Woodson , Matteo Piccoli , Fabio Valentini 3)

Ferraroni Juvi Cremona: Billy Garrett 14 (3/5, 1/4), Vittorio Bartoli 13 (3/5, 2/5), Gregorio Allinei 12 (3/4, 2/5), Alessandro Panni 11 (1/1, 3/6), Matias Bortolin 8 (4/6, 0/0), Ruben Zugno 7 (2/2, 1/2), Tommaso Vecchiola 5 (1/1, 0/1), Travis Mcconico 5 (1/2, 1/4), Simone Barbante 2 (1/3, 0/2), Andrea La torre 0 (0/0, 0/3), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 37 13 + 24 ( Vittorio Bartoli , Matias Bortolin 8) – Assist: 15 ( Tommaso Vecchiola 6)