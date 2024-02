Home

18 Febbraio 2024

Libertas, vittoria sofferta con Brianza

Livorno 18 febbraio 2024 – Libertas, vittoria sofferta con Brianza

Soffre tanto, ma alla fine vince. La Libertas è una squadra vera che ha attributi, grinta e determinazione fuori dal comune. Contro Brianza è stata sotto per moltissimi minuti con gli ospiti chirurgici in attacco grazie a un super-Ceparano. Poi quando tutto sembrava perduto, ecco che gli amaranto sono tornati in sella e con una difesa granitica hanno inceppato le bocche da fuoco neroverdi. Ma andiamo per ordine. La Libertas parte molto male e Brianza prova subito a scappare (4-9). I padroni di casa però mettono il muso avanti, pur senza convincere. L’inerzia è tutta dalla parte dei ragazzi di Lombardi che arrivano all’intervallo lungo sul +3 (35-38), poco per quanto visto in campo. Il terzo quarto sembra essere quello della svolta perché Brianza scappa via. Da 44-47 in un amen è 48-58 al 29’ con una tripla ‘spaccatutto’ di Valesin. Alla terza sirena è 52-61 con gli ospiti che sul 50-61 avevano raggiunto il massimo vantaggio.

L’ultimo quarto è passione allo stato puro. Tozzi sospinge la LL a -5, ma una tripla di tabellone di Loro porta Brianza a +8: 60-68 al 33’. Ormai però la Libertas è lanciata verso la rimonta. Ricci impatta al 35’ a quota 69. Loro segna l’ultimo canestro su azione per Lissone Interni (68-70 al 36’). Saccaggi mette la tripla del sorpasso. Seguono una serie infinita di errori da una parte e dall’altra. Brianza si pianta, la Libertas vince.

Akern Libertas Livorno – Lissone Interni Brianza Casa Basket 76-70 (17-17, 18-21, 17-23, 24-9)

Akern Libertas Livorno: Luca Tozzi 13 (4/7, 1/1), Antonello Ricci 13 (1/2, 3/4), Tommaso Fantoni 12 (5/8, 0/0), Andrea Saccaggi 8 (1/5, 2/8), Gregorio Allinei 8 (4/6, 0/3), Andrea Bargnesi 7 (1/3, 0/2), Francesco Fratto 6 (1/3, 0/0), Leon Williams 5 (2/4, 0/4), Jacopo Lucarelli 4 (2/5, 0/2), Dorin Buca 0 (0/1, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 51 16 + 35 ( Luca Tozzi 9) – Assist: 16 ( Leon Williams 9)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Alessandro Ceparano 23 (5/9, 2/3), Leonardo Valesin 11 (2/4, 2/6), Andrea Loro 8 (1/3, 2/7), Augustin Caffaro 7 (3/7, 0/0), Matteo Galassi 5 (2/6, 0/2), Tommaso Lanzi 5 (1/1, 1/2), Alessandro Naoni 5 (1/2, 1/2), Nikola Nonkovic 4 (2/3, 0/4), Umberto Stazzonelli 1 (0/2, 0/1), Luca Fabiani 1 (0/4, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 20 – Rimbalzi: 40 11 + 29 ( Leonardo Valesin , Augustin Caffaro 6) – Assist: 10 ( Umberto Stazzonelli 2)

