29 Dicembre 2025

Liberty Magona, Fiom-Cgil incalza: “Subito la chiusura del passaggio di proprietà”

Vendita Liberty Magona, Fiom-Cgil: “Chiudere rapidamente tutti gli atti per il passaggio di proprietà”

Si registrano segnali positivi, ma anche elementi di preoccupazione, nel percorso di vendita dello stabilimento Liberty Magona. È quanto emerge dall’incontro informale svoltosi questa mattina in videoconferenza tra le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici, a livello nazionale e territoriale, dedicato proprio al processo di cessione del sito produttivo.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti del Ministero competente, delle istituzioni comunali e regionali e dei soggetti economici coinvolti. Nel corso del confronto è stata ribadita la determinazione di Trasteel a portare a compimento la procedura di composizione negoziata della crisi, passaggio necessario per la cessione dello stabilimento da Liberty alla nuova proprietà.

Secondo quanto illustrato, la futura proprietà sarebbe già al lavoro per il riavvio a pieno regime (“full run”) dello stabilimento, attraverso l’approvvigionamento delle materie prime necessarie e con l’impegno a riassorbire le maestranze. I primi effetti concreti di questo percorso sarebbero attesi tra i 60 e i 90 giorni successivi all’atto finale di cessione.

Su questi aspetti, Liberty e Trasteel avrebbero assunto impegni vincolanti, che dovranno però essere formalizzati attraverso un passaggio nel Consiglio di amministrazione di Liberty. Ed è proprio su questo punto che la Fiom-Cgil esprime le maggiori preoccupazioni.

Il sindacato segnala infatti un atteggiamento che viene definito dilatorio da parte di Liberty, per motivazioni che appaiono non comprensibili, ricordando come l’atto conclusivo del percorso avrebbe dovuto essere ratificato dal Consiglio di amministrazione entro la fine dell’anno.

“È indispensabile che tutti gli atti formali per il passaggio di proprietà vengano chiusi rapidamente”, sottolinea la Fiom-Cgil, richiamando l’interesse collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’intera comunità. L’obiettivo dichiarato è preservare lo stabilimento e le sue maestranze, mettendolo nelle condizioni di affrontare una possibile fase positiva nel corso del 2026, con una società industriale solida in grado di valorizzare gli impianti e il lavoro.

Al tempo stesso, il sindacato annuncia che metterà in campo tutte le iniziative necessarie per contrastare eventuali rallentamenti del percorso di vendita, qualora dovessero essere dettati da negligenza o da scelte considerate strumentali. Per la Fiom-Cgil, la chiusura dell’operazione rappresenta un passaggio cruciale che non può più subire rinvii.

