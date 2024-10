Home

7 Ottobre 2024

Piombino (Livorno) 7 ottobre 2024 – Liberty Magona, oggi a Roma il tavolo Mimit

“E’ essenziale condividere per tempo ogni informazione utile anche per poter accompagnare il processo di vendita della Liberty Magona a Piombino; istituzioni e sindacati, per poter mettere in campo tutti gli sforzi utili alla salvaguardia dei posti di lavoro e al rilancio del sito produttivo, non si devono trovare dinanzi al fatto compiuto. Potremmo accompagnare il processo con eventuali strumenti pubblici sia per tutelare il lavoro, incluso l’indotto, sia per sostenere il nuovo piano di impresa”.

E’ quanto afferma Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, che oggi ha seguito il tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla situazione della società Liberty Magona srl. Presente, oltre all’azienda e le sigle sindacali, anche il Comune di Piombino.

La questione dell’acciaio – per il 2025 si prevede un anno di ripresa con aumento degli ordinativi – e quindi il futuro della produzione a Piombino rimangono pesantemente condizionate dalla siderurgia italiana. “La vicenda Magona deve essere iscritta nell’ambito di un disegno più ampio e generale – continua Fabiani – è necessario intervenire su Acciaierie d’Italia visto che al momento il problema principale di Magona non è la mancanza di mercato ma le difficoltà di approvvigionamento proprio da Taranto”.