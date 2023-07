Home

4 Luglio 2023

Libri, a Castiglioncello arriva la scenografa iraniana Mahnaz Esmaeili per la presentazione di Scenografie

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno 4 luglio 2023 – Libri, a Castiglioncello arriva la scenografa iraniana Mahnaz Esmaeili per la presentazione di Scenografie

A Inequilibrio Festival arriva Scenografe; Il libro che rivela un mondo di artiste al femminile, che uscirà persino in Iran!

Il prossimo 5 luglio, alle ore 11.00, presso Castello Pasquini – nella storica cornice del Festival che, da oltre cinque lustri, anima la Costa degli Etruschi – Anna Maria Monteverdi presenterà il libro Scenografe: non solamente il primo a raccontare la storia al femminile di una tra le professioni più creative e innovative del teatro, ma altresì un autentico ponte tra culture.

Il volume, edito in Italia da Dino Audino Editore, è stato infatti tra i selezionati del Bando “Per la traduzione e diffusione del libro italiano e della lettura all’estero degli autori italiani”, promosso dal Ministero della Cultura, ottenendo un finanziamento per la sua traduzione in lingua Farsi. Nei prossimi mesi sarà pubblicato e distribuito in Iran dalla Casa editrice di Teheran, Nimaj Pubblication, tradotto da Mahnaz Esmaeili – scenografa iraniana di nascita, ma in Italia ormai da molti anni, documentarista, regista e co-fondatrice del Mopstudio.

Raccontare l’epopea della scenografia al femminile, dal Novecento a oggi, è stata una sfida per la stessa Monteverdi – professore associato alla Statale di Milano – perché, se un tempo quello dello scenografo era considerato un mestiere prettamente maschile, si sta ormai affermando una generazione di artiste che non solo rivendica ma occupa posizioni di sempre maggiore rilievo nel panorama teatrale mondiale.

Il libro parte da alcune figure chiave delle avanguardie, autentiche pioniere in generi molto diversi tra loro, come il musical, lo show design e l’opera lirica; riflette poi sui rapporti tra architettura e scenografia e tra scenografia e installazione; e, travalicando i confini dei manuali accademici, si trasforma in una narrazione appassionante di esperienze, vissuti e figure carismatiche che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del teatro anche se, spesso, ignorata dal grande pubblico.

A Inequilibrio Festival, Anna Maria Monteverdi schizzerà il ritratto di alcune di queste artiste e accenderà nuovamente i riflettori su rappresentazioni contraddistinte da precise necessità artistiche e da un’originale impronta creativa.

Un momento di incontro, dialogo e scoperta aperto a specialisti del settore, neofiti e appassionati di teatro.

Anna Maria Monteverdi

Professore associato presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, già docente presso l’Accademia di Belle Arti di Torino, Lecce e Macerata; ha pubblicato Leggere uno spettacolo multimediale, sempre per Dino Audino Editore (2020); Memoria maschera e macchina nel teatro di R. Lepage (Meltemi editore, 2018);

Le Arti multimediali digitali (con A. Balzola per Garzanti, 2005); Il teatro di Robert Lepage (Biblioteca BFS, 2004); Nuovi media nuovo teatro (Franco Angeli, 2011); Rimediando il teatro con le ombre, le macchine, i new media (Edizione Giacché, 2012); e La Maschera volubile (Titivillus, 2001).

Ha tenuto conferenze e seminari in tutta Italia e in Europa; collabora con il Teatro alla Scala di Milano; e ha organizzato e co-curato la mostra Liberare arte da artisti. Giacomo Verde artivista, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, le Accademie d’Arte di Bari, Brera e Carrara – esposizione intermediale che si è tenuta presso il CAMeC della Spezia dal 25 giugno 2022 al 15 gennaio 2023.

Mahnaz Esmaeili

Nata a Tehran, BA in Scenografia e MA in Animazione, si è trasferita in Italia nel 2003 dove ha continuato gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e ha conseguito il titolo di dottoressa di ricerca in metodologie e tecnologie per lo spettacolo a La Sapienza.

Nel 2004 ha diretto il corto d’animazione, Shadows, selezionato per il Tribeca Film Festival e vincitore del Castelli Animati Festival.

Nel 2008 ha diretto la video animation inserita nel documentario Vita in cammino. Dopo aver collaborato con Cinecittà, Studio Azzuro, Potlach Company, Golden Art Company – sempre come scenografa – nel 2007 ha co-fondato il Mopstudio con Salvatore Passaro, dove continua la sua attività di art director e scenografa. Pubblica articoli e recensioni in varie riviste di settore iraniane.

Per eventuali interviste con l’autrice o la traduttrice, pregasi contattare la responsabile comunicazione all’indirizzo email: simonamariafrigerio@hotmail.com, così come per ricevere ulteriori informazioni e materiali.

La presentazione del Libro si terrà a FITO, Castello Pasquini

piazza della Vittoria, 1 – Castiglioncello (Rosignano M.mo)

mercoledì 5 luglio 2023, ore 11.00

