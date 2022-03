Home

21 Marzo 2022

Libri, “Dentro di me” l’opera del 18enne livornese Yari Loiacono che affronta tematiche sociali importanti

Livorno 22 marzo 2022

Si intitola “Dentro di me” ed è edito da Publishing Flower il primo lavoro di Yari Loiacono, un giovane autore emergente livornese appena diciottenne che frequenta l’ultimo anno del liceo artistico.

“Dentro di me” è un racconto che tratta di tematiche sociali importanti (oserei dire fondamentali nel 2022), come la violenza psicologica e fisica, l’incesto, l’omosessualità e l’omofobia; il tutto in un’ambientazione fantastica e quasi onirica, ai confini della realtà.

Il libro vuole essere un romanzo di formazione sia per la protagonista dell’opera, Amelie, che per il lettore stesso, che deve acquisire consapevolezza di sè pagina dopo pagina.

La trama

A causa di un irruente incendio, una famiglia è costretta ad abbandonare il proprio villaggio per dirigersi verso una nuova casa.

Tra i genitori Kristus e Emeline e i figli Draimon, Eda, Yosiel, Melia, Amelie e Thomas, nasce una discussione che porta Amelie a distaccarsi.

La giovane, sin dalla prima sera, nota delle stranezze.

A peggiorare la situazione, già ardua di per sé, vi è pure il clandestino rapporto incestuoso con Draimon, che deve evitare e sopprimere in ogni modo possibile.

Il mattino seguente si recherà al villaggio più vicino. L’incontro con la piccola cittadina non andrà a buon fine, dato che, otterrà solamente un terribile dialogo con Erika.

Tutto comincia ad andare storto. Amelie comincerà a gironzolare per i boschi e incontrerà un gruppo di giovani ragazzi. Scoprirà dei dettagli che le riguardano e a cui non darà peso, pensando addirittura che sia soltanto un sogno.

Una serie di sciagurati eventi la porteranno a dover affrontare situazioni complicate.

Chi è in realtà Amelie? Sarà in grado di guardare al futuro riprendendo in mano la sua vita?

Lo Scrittore

Yari Loiacono, ha 18 anni (nato il 7 luglio 2003) e vive a Livorno, in Toscana.

Attualmente frequenta un liceo artistico ed è al quinto anno: come avete potuto ben intuire dai miei studi amo disegnare e dipingere, ma ancor di più scrivere; “per me è sempre stato il metodo più facile per elaborare e amplificare i miei pensieri – racconta Yari Loiacono che prodegue-

L’ho fatto sin da piccolo ed è una cosa che è continuata indisturbata nel corso

della mia vita.

“Un giorno senza scrittura è un giorno perso” questo direi che è il mio motto di vita, ora più che mai.

Scrivere quel che sento nel cuore è stata la mia salvezza, soprattutto

dopo un periodo buio e altamente barcollante, quello del primo lockdown:

avevo bisogno di una valvola di sfogo e lei era lì per me, per aiutarmi con l’intento di farmi stare meglio.

Mi ha salvato e per questo non potrei stare un giorno senza fare quel che amo.

Oltre a questa mia grande passione, anzi forse addirittura ragione di

vita, mi dedico anche a dipingere su tela e disegnare qualcosa durante

le mie notti insonni, governate dalla mia fantasia instancabile.

Un ulteriore costante nella mia vita è la storia dell’arte, che studio con passione e meticolosità, semplicemente amo scoprire informazioni sul

passato e maggiormente sui più grandi artisti mai esistiti; difatti il mio

progetto futuro dopo il liceo sarà quello di specializzarmi in questo

fantastico settore presso “Attenzione ai Beni Culturali” a Firenze e

con la speranza, un giorno, di poter diventare un insegnante.

Dopo alcuni miei racconti apparsi in varie antologie a seguito di concorsi vinti, “Dentro di me” è la mia prima pubblicazione”

Canali social:

Instagram: lloiax.stend;

Facebook: Yari Loiacono.

