Home

Eventi

Libri: domani il debutto di “Nessuno ha dato la buonanotte” di Enrico Pompeo

Eventi

13 Novembre 2021

Libri: domani il debutto di “Nessuno ha dato la buonanotte” di Enrico Pompeo

Livorno 13 novembre 2021

È fissato per domani, 14 novembre il debutto di “Nessuno ha dato la buonanotte” di Enrico Pompeo, la nuova uscita di MdS Editore.

Inserito in Cattive strade, la collana di narrativa più anticonformista e controcorrente della casa editrice, il romanzo parte dall’osservazione di una famiglia come tante per poi compiere un lucido e attento viaggio nelle pieghe segrete della normalità apparente della piccola borghesia italiana, fissando il suo sguardo sulle molte crepe che si nascondono dietro la facciata di solidità e benessere quotidianamente offerta alla vista degli altri.

Pur indagatore, lo sguardo dell’autore livornese non è tuttavia mai giudicante. Al contrario si percepisce quasi sempre una sorta di umana comprensione, se non proprio di empatia, verso i personaggi, anche quando denunciano la loro inadeguatezza, anche quando rivelano la miseria delle loro meschinità, anziché lo splendore dei loro gesti nobili. L’intento di Pompeo è insomma quello di offrire al lettore uno specchio in cui riflettersi e non uno scranno di tribunale dall’alto del quale emettere sentenze, come a segnalare l’esigenza di riconoscere e accettare le fragilità e le debolezze della natura umana anziché cercare di nasconderle alla propria e altrui visuale con la mano di vernice del perbenismo e del conformismo sociale.

Non a caso è proprio l’adolescente, Teresa, a rompere a martellate, come il Pinocchio di Comencini con il ritratto della Fata Turchina, l’immagine incorniciata della famiglia felice, compiendo quello che ha le sembianze di un gesto di cyber-bullismo e innescando così un effetto-domino di reazioni che fa crollare, una dopo l’altra, tutte le maschere indossate dai personaggi per camuffarsi.

Nell’ordito lineare della trama troviamo così temi universali e complessi come l’incomunicabilità, lo smarrimento giovanile, la paura del confronto con gli altri, la dialettica tra essenza individuale e rappresentazione di sé, che finiscono per coinvolgere il lettore fino a farlo sentire parte della vicenda.

L’AUTORE

Enrico Pompeo è nato a Livorno nel 1972. Insegnante di Italiano, è autore dei romanzi: ‘Una curva improbabile’ (Edizioni Edicom 2001); ‘Il Drago, il Custode, lo Straniero’ (Ed. Creativa 2016. Premio Speciale della Giuria ‘Alda Merini’ 2017) e un libro di racconti ‘Scritti (S)Connessi’ (Ed. Creativa 2018. 3° Classificato in ‘EquiLibri’ 2018). È drammaturgo e regista dello spettacolo ‘La Cattiva Strada’, patrocinato dalla Fondazione De André. Scrive recensioni per le riviste ‘Azione Nonviolenta’ e ‘Offline’. Organizza laboratori di arte e comunicazione presso l’Agriturismo Montevaso.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin