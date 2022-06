Home

Libri – Dopo “Mimosa non è un fiore” esce la raccolta di poesie “E’ qui che verremo ad abitare”

18 Giugno 2022

Libri – Dopo “Mimosa non è un fiore” esce la raccolta di poesie “E’ qui che verremo ad abitare”

Livorno 18 giugno 2022

Una nuova pubblicazione a un anno dall’uscita del romanzo “Mimosa non è un fiore”, storia di incontri, cadute e rinascite, ambientata a Livorno nei giorni dell’alluvione 2017.

“Mimosa non è un fiore” è una storia che serpeggia tra le strade di Livorno e che racconta il senso più profondo della resilienza umana, l’amore filiale e i cambiamenti interiori delle protagoniste.

E che racchiude un intreccio di situazioni particolari e difficili, nata per il bisogno di raccontare anche storie di cui nessuno parla, dei meno fortunati, dei più soli.

Oggi è invece in uscita un nuovo libro, una silloge poetica, sempre con Edizioni La Gru; “E’ qui che verremo ad abitare“

Poesie, pensieri che raccontano la vita, nelle sue più varie sfaccettature, la realtà sentita e vissuta.

Poesie delicate e chiare che raccontano la quotidianità, quella vera, sincera e profonda.

Carlo Banchieri lavora come portuale. Ha pubblicato Sulla strada per Olmo Antico (2012), Un mondo imperfetto e altri racconti (2013) e Mimosa non è un fiore (La Gru, 2021). Scrive racconti. E viene spesso premiato.

Di seguito i link che rimandano ai libri, disponibili in libreria, e la video intervista all’autore, clicca qui

