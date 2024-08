Home

Libri: ecco Tortoise, una gatta curiosa amica delle tartarughe marine

28 Agosto 2024

Livorno 28 agosto 2024 – Libri: ecco Tortoise, una gatta curiosa amica delle tartarughe marine

In contemporanea alla nascita di centinaia di tartarughine Caretta caretta che quest’anno hanno scelto di vedere la luce sulla spiaggia di Pianosa, è stato stampato il Silent book “Tortoise”, un libro di sole immagini realizzato dalla disegnatrice Stefania Vanni, frutto della collaborazione con l’Ente Parco, Legambiente, Fondazione Acqua dell’Elba, edito dalla casa editrice elbana Persephone Edizioni di Angela Galli. Una fantasiosa pubblicazione ispirata proprio dalle nidificazioni di Caretta caretta, fenomeno che da alcuni anni si verifica anche sulle spiagge delle isole dell’Arcipelago Toscano:

“Il viaggio involontario di una gatta tortoise (tartarugata) – dice l’autrice– offre il pretesto per visitare un mondo meraviglioso, ricco di bellezze archeologiche e naturalistiche, in cui la vita continua tra mille difficoltà, una vita potente ma fragile, dall’equilibrio delicato, che abbiamo il dovere di curare, proteggere e salvaguardare, per poterne tramandare l’incanto alle generazioni future”

“Con piacere ho sfogliato le pagine di “Tortoise”, – dice il Presidente del Parco Giampiero Sammuri – un libro illustrato che non solo racconta una bella storia, ma fa riflettere su temi universali come l’amicizia, il rispetto per gli altri e per l’ambiente e la tutela della natura. Negli ultimi anni, la tartaruga Caretta caretta ha aumentato nidificazioni in tutt’Italia e anche nell’Arcipelago Toscano.

L’autrice, ispirata da questo fenomeno, celebra la ripresa di una specie, in passato, fortemente minacciata nel nostro paese e ormai fuori pericolo, grazie allo straordinario lavoro fatto da volontari e professionisti negli ultimi 30 anni, con centri di recupero e monitoraggi. Sarei felicissimo che pari entusiasmo ed ispirazione fossero dedicati anche ad altre specie ora fortemente minacciate tipo il falco pescatore o il gabbiano corso”

Oltre alla bellezza visiva, “Tortoise” offre numerose opportunità didattiche per bambini di diverse età, con attività creative che spaziano dal disegno alla manipolazione, dai laboratori teatrali a quelli digitali. Il libro è un invito a rispettare l’ambiente e a preservare la bellezza naturale e culturale dell’Isola d’Elba.

Tortoise sarà in vendita negli Info Point del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e di Legambiente Arcipelago Toscano.

