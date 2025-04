Home

“Libri gratis” nelle scuole medie e superiori toscane

10 Aprile 2025

Livorno 10 aprile 2025 "Libri gratis" nelle scuole medie e superiori toscane

Dal prossimo anno scolastico i giovani iscritti alle scuole scuole secondarie di primo e secondo grado, con un Isee uguale o inferiore a 15.800 euro, potranno ricevere gratuitamente i libri scolastici, grazie a un contributo della Regione Toscana.

L’iniziativa, intitolata “Scuola: libri gratis” coinvolgerà, secondo le stime, tra i 50.000 e gli 80.000 studenti, pari a circa un quarto della popolazione scolastica complessiva.

Il provvedimento, che si inserisce nell’ambito del progetto Giovanisì per l’autonomia dei giovani, è stato presentato ufficialmente oggi a Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“La scuola è il motore di civiltà di una comunità, per questo vogliamo che essa sia davvero alla portata di ogni famiglia toscana- ha detto il presidente -. Con questo intervento vogliamo quindi sostenere tutti gli studenti che possono trovarsi in difficoltà nel sostenere le spese per l’acquisto dei libri necessari ad affrontare con serenità le scuole medie e quelle superiori”.

“Trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può compiere – ha proseguito il presidente citando Piero Calamandrei -. Investire sul diritto allo studio è fondamentale per contribuire a realizzare una società libera, nella quale i giovani abbiano l’opportunità concreta di costruire il loro futuro. Per questo ritengo questa misura una assoluta priorità. Con 20 milioni di euro annuali di risorse derivanti dal Programma regionale del Fondo sociale europeo + finanzieremo questo intervento che mostra, una volta di più, come le politiche in materia di educazione e istruzione toscane siano all’avanguardia a livello nazionale”.

Le domande per poter accedere al contributo potranno essere presentate a partire dal 28 aprile e sino al 28 maggio sul sito della Regione Toscana (info a questo link: www.regione.toscana.it/librigratis).

L’importo del contributo è stato stabilito in maniera corrispondente al valore medio della dotazione libraria per classe frequentata.

Così il contributo sarà di 309 euro per gli studenti di prima media, di 137 per quelli di seconda e terza. 348 euro di contributo spetteranno agli studenti di prima e terza superiore, 204 a quelli di seconda, 251 a quelli di quarta e quinta.

Dopo la fine dei termini per la presentazione delle domande, a giugno verrà effettuata l’istruttoria per verificare il rispetto dei requisiti di accesso richiesti.

I contributi saranno erogati a inizio agosto, quindi molto prima dell’inizio dell’anno scolastico. La gestione dei pagamenti sarà curata dall’Agenzia regionale Artea.

