Libri, Incontro con lo scrittore Renzo Pacini

23 Novembre 2021

Libri, Incontro con lo scrittore Renzo Pacini

Livorno 23 novembre 2021

Incontro con lo scrittore RENZO PACINI

Metti una sera ad Antignano, Venerdì 26 novembre, ore 18 Circolo Gallinari Antignano

Dalla sinergica collaborazione fra il gruppo di cittadinanza attiva Vivi Antignano Banditella e il Circolo ricreativo Piero Gallinari, nasce la presentazione delle opere letterarie del livornese Renzo Pacini in programma per venerdì prossimo alle ore 18 presso la sede del Circolo, in via della salute 13, ad Antignano.

Renzo Pacini, ha scritto tre romanzi, dei veri e propri romanzi di formazione, quelli che si scrivono in età matura e che raccontano vicende altrui nelle quali però vengono calati i sentimenti e i valori coltivati nella vita dall’autore stesso.

Nel 2017 esce TUTTO INIZIA DAL BASSO, nel 2018 NEL TERZO TEMPO e nel 2021 ANDRA’ TUTTO BENE; tre romanzi che ruotano attorno alle passioni dell’uomo: la musica, lo sport, lo studio e il lavoro, alle quali Renzo si è dedicato per ampie parentesi della sua vita, facendole divenire il motore del proprio agire di uomo impegnato culturalmente e socialmente. Le tre storie che l’autore ci racconta nei suoi romanzi sono molto diverse fra loro, anche se accomunate dai connotati caratteriali dei protagonisti, tutti dotati di una grande solidità morale ed una coerenza che li costringe a dure prove dalle quali però riescono ad uscire sempre vincitori. E’ un’attenzione , un premio che l’autore ha voluto dare all’umiltà, alla modestia e alla tenacia, gli ingredienti con cui ha costruito i suoi personaggi, da cui essi riescono a trarre i frutti ma che spesso nella vita risultano perdenti.

Un altro fattore cui Pacini ha voluto dare grande rilevanza è la forza dell’amore, forse eccessivamente idealizzato, di ognuno dei protagonisti per la donna amata, raffigurata come una madonna o un candido giglio di una bellezza ed una purezza che la fa apparire erroneamente (come le vicende dimostrano) inarrivabile.

I tre libri verranno dunque presentati Venerdì da Miranda Cavicchi e Renza Porciani del gruppo Vivi Antignano Banditella. La serata si concluderà con una cena allestita dal Circolo ospitante. Prenotazione obbligatoria ed obbligo del green pass. Verranno osservate le regole COVID 19.

