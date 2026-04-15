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Libri: ‘L’alba del giorno dopo’, intervengono Mannucci, Landi e Salvetti

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15 Aprile 2026

Libri: ‘L’alba del giorno dopo’, intervengono Mannucci, Landi e Salvetti

Livorno 15 aprile 2026 Libri: ‘L’alba del giorno dopo’, intervengono Mannucci, Landi e Salvetti

Venerdì 17 aprile, alle ore 17:30 presso la Libreria Giunti Al Punto (Livorno, via Grande 102) si terrà la presentazione del libro “L’alba del giorno dopo”, romanzo d’esordio di Nicoletta Perondi, edito dalla Società Editrice Fiorentina.

Una storia di dolore e di speranza, un viaggio della memoria e nella memoria di un passato, quello degli anni di piombo in Toscana, che ha segnato inevitabilmente le vite dei padri dei protagonisti, che si raccontano e raccontano intrecciando l’ieri e l’oggi.

La storia di due genitori nell’Italia degli anni Settanta, tra la violenza del terrorismo e la complessità della politica. L’incontro di due dei loro figli nell’Italia di oggi, tra la ricerca della memoria e la rinascita dal dolore.

C’è un tempo che l’Italia ha ripreso a scandagliare attraverso la lente d’ingrandimento del proprio vissuto: sono gli anni della paura, della violenza e della lotta politica all’interno di una società in subbuglio.

In questo romanzo d’esordio, tratto da una storia vera, l’autrice ― protagonista in terza persona della vicenda narrata ― rompe il proprio silenzio per consegnare al lettore una storia tormentata, che affonda le radici nel cuore del terrorismo italiano. Dalla parte della sofferenza delle vittime.

A confrontarsi con l’autrice il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno Massimo Mannucci e Marco Landi, consigliere regionale nella scorsa legislatura. Conclusioni affidate al sindaco di Livorno Luca Salvetti.