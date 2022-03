Home

Libri: L'associazione Nesi presenta "Abituali 21 storie da Bar (più una)"

9 Marzo 2022

Libri: L'associazione Nesi presenta "Abituali 21 storie da Bar (più una)"

9 Marzo 2022

Livorno, 9 marzo 2022

L’Associazione Nesi/Corea organizza per mercoledì 16 marzo alle ore 17. 45

– via La Pira 11, quartiere Corea, Livorno- “Abituali 21 storie da Bar (più una)” di Luca Falorni

Presentano con l’autore Michela Rossi dell’Associazione Qulture di Carrara ed Antonio Celano

“Quella che passa, si siede, si svacca, si alcolizza tra i banconi e le sedie dei bar, è un’umanità sperduta e abbandonata da luoghi migliori, che non può non rifugiarsi in posti per definizione tanto apparentemente ospitali, quanto provvisori.

Ma non sono più i rifiutati, i marginali, gli emarginati alla deriva di tanta letteratura da Zola a Bukowski : siamo solo noi, in questo mondo che ha deciso di non offrirci niente di meglio che il precario asilo di una luce soffusa o bianca, il tempo che si può rimanere nel cielo dei bar.”

A seguire: Proiezione bktrailer del libro a cura di Falco Ranuli, voce di Paolo Spartaco Palazzi, musiche di Stefano A034

Proiezione documentario della Anthony Perkins Productions “ La Guerra la vinci quando ti accontenti” di Sabrina Basilico, Luca Boriani e Luca Falorni .

A conclusione sarà offerto un buffet ai partecipanti Green pass rafforzato. Prenotarsi alla mail: associazione@associazionenesi.org

