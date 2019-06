Home

Eventi

Cultura

Libri: viaggio nel mondo del baffo con l’autore di “Il manuale dei baffi”

Cultura

13 giugno 2019

Libri: viaggio nel mondo del baffo con l’autore di “Il manuale dei baffi”

Sabato 15 Giugno ore 18,00 presentazione del libro “Il manuale dei baffi” di Pee Gee Daniel

Dialogherà con l’autore Umberto Vivaldi JR

Pensate chi sarebbero stati, senza i loro inconfondibili baffi, Mister Potato, l’omino delle Pringles, la Gioconda di Duchamp, Magnum P.I., Modugno, Frida Khalo… in questo libro, tra le altre cose, ci si domanderà che cosa a un certo punto della vita faccia scaturire nel soggetto il desiderio della moda del baffo: vanità o bisogno di supporto psicologico? L’autore indaga tutto questo con la levità di un discorso fatto a tempo perso, tenuto in una di quelle attese oziose dal barbiere, con la testa reclinata mentre la lama ti fruscia via la barba superflua; e (come in un vero manuale) si passa in rassegna anche il lato pratico: come ottenere un paio di baffi perfetti, con tanto di glossario.

L’incontro si svolgerà presso la libreria laFeltrinelli Librerie in via Di Franco 12 Livorno