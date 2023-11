Home

Cronaca

Licei, Salvetti: “alla provincia sono stati tolti i soldi e sono in grossa difficoltà”

Cronaca

17 Novembre 2023

Licei, Salvetti: “alla provincia sono stati tolti i soldi e sono in grossa difficoltà”

Livorno 17 novembre 2023 – Licei, Salvetti: “alla provincia sono stati tolti i soldi e sono in grossa difficoltà”

Salvetti: “noi abbiamo inaugurato due scuole, alla provincia sono stati tolti i soldi e sono in grossa difficoltà. Quando ci si siede a un tavolo per un bilancio, bisogna partire dalla scuola e dal sociale. La provincia Prima hanno deciso di far cessare le Province, poi si sono invece resi conto che alcune realtà come le strade e le scuole erano fondamentali quindi si deve dare le possibilità economiche e strutturali per eseguire bene questi lavori. Le strutture che avevano e che erano all’altezza, senza fondi, con il passare del tempo sono diventate un problema grosso”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin