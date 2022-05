Home

Cronaca

Licenziamenti appalti pulizie ospedale, martedì 10 manifestazione

Cronaca

8 Maggio 2022

Licenziamenti appalti pulizie ospedale, martedì 10 manifestazione

Livorno 8 maggio 2022

Il sindacato Usb Livorno a seguito di tre licenziamenti nel sistema degli appalti delle pulizie organizza una manifestazione difronte all’Ospedale

Le ragioni di Usb:

“Proprio il primo maggio, festa dei lavoratori, sono diventati effettivi i primi tre licenziamenti, presso l’ospedale di Livorno, di tre lavoratrici che erano impegnate da oltre vent’anni, negli appalti pulizie e sanificazioni.

Dopo vent’anni di lavoro ( e di appalti) una ditta subentrata da qualche mese si è permessa di mandare a casa tre donne senza che, al momento la ASL, abbia mosso un dito.

E’ proprio il sistema degli appalti e addirittura subappalti la prima causa di quanto successo. Ed è proprio la ASL a doverne rispondere in prima battuta avendo non solo una responsabilità sociale su queste lavoratrici che lavorano per il settore pubblico ma con ditte esterne per ragioni di risparmio, ma responsabilità anche giuridica.

Troppo facile rispondere:” non sono nostre dipendenti e non possiamo fare nulla”.

Veniamo ai fatti:

a fine febbraio fa l’azienda che ha ricevuto in subappalto il servizio sanificazione, ha inviato tre lettere di contestazione ad altrettante lavoratrici del cantiere.

Secondo la ditta avevano superato il periodo di comporto malattia.

Il sindacato ha immediatamente chiesto, tramite PEC, l’audizione per poter consegnare opportune giustificazioni e i certificati medici.

Una delle lavoratrici, ad esempio, ha una invalidità certificata ed era stata assunta, inizialmente tra le categorie protette.

Un’altra ha subito una recente operazione. In generale, dai nostri riscontri attraverso l’INPS non hanno effettivamente superato il periodo di comporto.

La mossa dell’azienda è chiara. Dopo la pandemia, periodo in cui queste lavoratrici hanno sostenuto al pari dei loro colleghi ASL, rischi e carichi di lavoro maggiori, è arrivato il momento di sfoltire, di mandare a casa quelle lavoratrici considerate non più abbastanza “produttive”.

La dirigenza, senza neanche rispondere alla richiesta audizione, ha infine mandato la lettere di licenziamento a tutte e tre.

Licenziamento diventato effettivo proprio il primo maggio.

Nella lettera c’è anche “scritto: ” Non avendo ricevuto il suo riscontro in ordine a quanto rappresentato la società ha deciso di procedere al suo licenziamento. Il nostro sindacato però ha le ricevute delle PEC inviate.

Nonostante le nostre sollecitazioni la dirigenza ASL non è ancora intervenuta a difesa di queste lavoratrici, neanche per chiedere alla società in appalto, di rispettare le procedure corrette e permettere alle stesse di produrre le proprie giustificazioni e certificazioni.

Per questi motivi e per contestare questo assurdo sistema di appalti e subappalti che prolifera anche nel settore pubblico, martedì 10 maggio dalle ore 17 saremo di nuovo di fronte all’ingresso principale dell’ospedale di Livorno in Viale Alfieri per una manifestazione.

Chiederemo ancora una volta un incontro urgente alla dirigenza ASL e un suo intervento immediato per l’ottenimento del reintegro di tutte e tre lavoratrici licenziate.

