Home

Cronaca

Licenziamenti Pam, Fossi (PD): quadro preoccupante, interrogazione a Ministro su “mystery shopper”

Cronaca

20 Novembre 2025

Licenziamenti Pam, Fossi (PD): quadro preoccupante, interrogazione a Ministro su “mystery shopper”

Livorno 20 novembre 2025 Licenziamenti Pam, Fossi (PD): quadro preoccupante, interrogazione a Ministro su “mystery shopper”

Lavoro: Fossi (Pd), quadro preoccupante su licenziamenti Pam in Toscana

“Quanto sta accadendo in Toscana con Pam-Panorama è molto preoccupante: la chiusura del punto vendita de I Gigli con 45 lavoratrici e lavoratori coinvolti e i licenziamenti disciplinari di Siena e Livorno basati sul ‘test del finto cliente’ evidenziano un quadro di gestione poco trasparente e potenzialmente lesivo dei diritti delle persone”; è quanto dichiara con una nota il segretario dem della Toscana e deputato Pd Emiliano Fossi depositando un’interrogazione a Montecitorio.

“Con l’interrogazione chiediamo al Ministro del Lavoro verifiche puntuali sulle procedure adottate dall’azienda, una regolamentazione chiara sull’uso dei cosiddetti ‘mystery shopper’ ai fini disciplinari e l’apertura di un tavolo istituzionale che coinvolga tutte le parti interessate, a partire da Regione e sindacati, vista la rilevanza occupazionale del gruppo sul territorio.

È necessario che il governo segua con attenzione questa vicenda e favorisca un confronto serio con l’azienda, per individuare soluzioni praticabili sia per la tutela dei lavoratori sia per la gestione complessiva della crisi”: conclude.