Licenziamenti “test del carrello”, Fossi (PD) :”Vicenda PAM non è più un caso isolato ma nazionale”

21 Novembre 2025

Livorno 21 novembre 2025 Licenziamenti “test del carrello”, Fossi (PD) :”Vicenda PAM non è più un caso isolato ma nazionale”

“In Italia i diritti dei lavoratori stanno diventando un optional”

“Quanto sta accadendo nei punti vendita Pam-Panorama non è più un caso isolato né un fatto territoriale: siamo davanti a un problema nazionale che coinvolge Toscana, Lazio e altri territori, con decine di lavoratrici e lavoratori licenziati attraverso il cosiddetto ‘test del carrello’, una pratica opaca e mai concordata con i sindacati.

Alla chiusura del punto vendita de I Gigli e ai licenziamenti disciplinari di Siena e Livorno, si sommano ora almeno dieci casi a Roma, con episodi che sfiorano l’assurdo: prodotti nascosti in scatole di latte, etichette invertite e perfino lettere di lamentela mai mostrate agli interessati. È una gestione inaccettabile che rischia di trasformare i diritti sul lavoro in un semplice optional”: è quanto dichiara il deputato Pd e segretario Dem della Toscana che ha depositato nei giorni scorsi una interrogazione su tale tematica.

“Servono verifiche puntuali sulle procedure adottate da Pam, una regolamentazione chiara sull’uso dei ‘mystery shopper’ a fini disciplinari e l’apertura di un tavolo istituzionale con azienda, sindacati e Regioni coinvolte. Le testimonianze dei dipendenti e le denunce delle sigle sindacali raccontano di un clima interno sempre più teso, richiami pretestuosi, pressioni psicologiche e lavoratori trattati come vigilanti invece che come cassieri. È un confine che non può essere superato”.

“Se, come sembra emergere dai casi più recenti, risultano penalizzati anche lavoratori con incarichi sindacali, è legittimo chiedersi se il clima nazionale – segnato dai continui attacchi del governo ai sindacati – non stia alimentando una pericolosa delegittimazione diffusa. Per questo il governo ha il dovere politico e istituzionale di seguire la vicenda con attenzione e favorire un confronto serio per ripristinare condizioni di lavoro dignitose e tutelare chi oggi sta pagando sulla propria pelle un utilizzo distorto degli strumenti disciplinari”.

Lo dichiara in una nota l’Onorevole e segretario DEM della Toscana Emiliano Fossi