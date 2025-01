Home

“Licenziamento collettivo lavoratori Piazzale Bertani” USB logistica: “Ennesimo cambio appalto, aperto stato di agitazione”

3 Gennaio 2025

Livorno 3 gennaio 2025

“Nella giornata di ieri la società ASG Consulting ha comunicato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori impegnati nel servizio di movimentazione e PDI all’interno dei piazzali Bertani Trasporti SPA di Via Firenze.

Parliamo dell’ennesima società che “scappa” da quell’appalto. I lavoratori hanno subito negli ultimi anni un numero spropositato di avvicendamenti da parte di svariate società. Ogni volta siamo messi di fronte al rischio di perdere posti di lavoro o lasciare per strada salario e diritti”.

“Come Unione Sindacale di Base settore logistica abbiamo avviato, da tempo, un percorso sindacale con tutti i lavoratori dei piazzali di movimentazione contro il sistema di appalti a ribasso. Un sistema pagato direttamente solo dai lavoratori.

Per quanto riguarda Bertani abbiamo deciso di aprire immediatamente lo stato di agitazione sindacale e abbiamo richiesto, dopo essere già stati ricevuto dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, un incontro al Prefetto di Livorno.

In ogni caso le richieste sindacali sono chiare:

1) Salvaguardia di tutti i posti di lavoro attualmente in essere

2) Mantenimento del contratto nazionale Trasporto e Logistica per tutti i lavoratori

3) Mantenimento di un unico appalto per tutti i servizi presenti sul piazzale

4) Mantenimento delle attuali condizioni economiche e normative per i lavoratori e apertura immediata di un confronto per l’adeguamento dei livelli in base alle mansioni

5) Pagamento della malattia per intero senza accordi sindacali che favoriscono solo le aziende e non i lavoratori

Nei prossimi giorni decideremo insieme le opportune iniziative sindacali da porre in essere sul piazzale nel caso in cui la committenza e la eventuale nuova società non diano risposte adeguate ai lavoratori”

E’ quanto dichiara con una nota USB Livorno settore logistica

