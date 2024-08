Home

3 Agosto 2024

Livorno, 3 agosto 2024 – Licenziamento sindacalista TDT, accordo trovato

Tdt a fronte dell’ impegno reso dai sindacati circa la condotta futura del sindacalista Filt-Cgil ha rivisto la sanzione disciplinare applicata.

La decisione è stata presa al termine dell’incontro tenutosi oggi a Livorno presso l’Autorità di sistema portuale. Al tavolo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e i rappresentanti del gruppo Grimaldi, proprietari di Tdt.

L’azienda ha sottolineato come il duro provvedimento fosse stato comminato a causa di fatti non trascurabili in relazione alle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro. Tdt ha infatti ribadito il proprio impegno per garantire condizioni di lavoro sempre più sicure.

L’azienda – in vista dell’apertura di un proficuo dialogo sullo sviluppo futuro del terminal – si è però dimostrata sensibile alle richieste dei sindacati e così ha accettato di rivedere il licenziamento: nei confronti del lavoratore sarà comminata una sanzione disciplinare sospensiva.

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti apprezzano la sensibilità dimostrata dall’azienda, e si dichiarano a disposizione per l’apertura di un dialogo proficuo sul futuro del terminal e sullo sviluppo occupazionale.

Le categorie sindacali ringraziano inoltre sia il prefetto Giancarlo Dionisi che il presidente Luciano Guerrieri e i vertici dell’Autorità di sistema portuale per aver facilitato il raggiungimento dell’intesa.

E’ quanto dichiarano Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil); Dino Keszei (Fit-Cisl) e Gianluca Vianello (Uiltrasporti)