2 Agosto 2024

Livorno, 2 agosto 2024 – Licenziamento sindacalista TDT: sciopero rinviato, azienda disponibile a confronto

Domani venerdì 2 agosto alle ore 15.30 presso l’Autorità di sistema portuale di Livorno è in programma un incontro tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e il gruppo Grimaldi, da pochi mesi proprietario di Tdt.

L’azienda si è dimostrata disponibile a un confronto sulla procedura di licenziamento riguardante il dipendente del terminal Darsena Toscana a patto che fosse sospesa qualsiasi decisione sulla proclamazione di scioperi.

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti accolgono positivamente la disponibilità di Tdt a confrontarsi sull’ingiusto licenziamento notificato ai danni del delegato sindacale della Filt.

In conseguenza a ciò, in vista dell’incontro viene sospesa qualsiasi decisione riguardante la messa in atto di eventuali forme di protesta.

E’ quanto fanno sapere i rappresentanti delle tre sigle sindacali Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil), Dino Keszei (Fit-Cisl) eGianluca Vianello (Uiltrasporti)