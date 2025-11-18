Home

Cronaca

Licenziati dipendenti storici in due supermercati, Uiltcus annuncia ricorso: “se ne parlerà davanti al giudice del lavoro”

Cronaca

18 Novembre 2025

Licenziati dipendenti storici in due supermercati, Uiltcus annuncia ricorso: “se ne parlerà davanti al giudice del lavoro”

Livorno 18 novembre 2025 Licenziati dipendenti storici in due supermercati, Uiltcus annuncia ricorso: “se ne parlerà davanti al giudice del lavoro”

A sollevare il caso dei licenziamenti di due storici dipendenti della Pam di Livorno è la Uiltucs Toscana, che ha segnalato due episodi distinti nei supermercati di Corea e via Roma a Livorno, dove due addetti con molti anni di servizio sono stati licenziati

Secondo quanto riferito dal sindacato, nel punto vendita di Corea un dipendente con lunga anzianità sarebbe stato sottoposto a una verifica organizzata da ispettori interni che si sarebbero presentati come normali clienti.

Durante la prova, gli ispettori avrebbero nascosto alcuni prodotti nel carrello per poi presentarli alla cassa, così da testare la capacità del lavoratore di individuare eventuali errori o anomalie. Questo episodio secondo Uiltcus sarebbe sfociato in una contestazione disciplinare e, successivamente, nel licenziamento.

Nel supermercato di via Roma un altro dipendente, con oltre vent’anni di servizio, avrebbe ricevuto una serie di contestazioni che hanno portato al suo licenziamento, ma secondo la Uiltucs, sarebbero accuse poco fondate.

Il sindacato parla inoltre di un clima aziendale “difficile”, caratterizzato – a loro dire – da verifiche frequenti e da un sistema di controlli che considerano poco equilibrati. Secondo la sigla sindacale, le verifiche interne dovrebbero essere svolte con criteri chiari e trasparenti, evitando di generare pressioni psicologiche sui dipendenti.

Alla luce di quanto riportato, la Uiltucs Toscana annuncia l’intenzione di portare entrambi i casi davanti al giudice del lavoro, chiedendo che venga valutata la correttezza delle procedure adottate e che siano tutelati i diritti dei lavoratori coinvolti.

Due storie diverse, ma – secondo il sindacato – accomunate da un destino amaro: quello di lavoratori “troppo giovani per la pensione, ma già considerati vecchi da buttare”.

Licenziati dipendenti storici in due supermercati, Uiltcus annuncia ricorso: “se ne parlerà davanti al giudice del lavoro”